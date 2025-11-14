Kumpir ve midye faciasında gözaltı sayısı yükseldi! İki çocuk ve anneleri ölmüştü
Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem B. çifti, çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet B. ve 3 yaşındaki Masal B. ile Fatih’teki bir otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma yaşayan aile, otel görevlilerinin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Son dakika |Kumpir faciasında anne de öldü: 2 çocuk yaşamını yitirmişti
Ailenin İstanbul’un en lüks semtlerinden Ortaköy’de yediği yemekten zehirlendiği iddia edilirken, çocuklar Kadir Muhammet ve Masal B. dün yaşamını yitirdi.
ANNE DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Anne Çiğdem B.’nin de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba Servet B.’nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Bakan Tunç, şunları söyledi:
"İstanbul’da bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından 2 çocuk ve annenin vefat ettiği, babanın tedavisinin halen sürdüğü olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında; Ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numuneler toplanmış, Bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Olay yeri inceleme ekiplerince elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş olup, vefat eden 2 çocuk ve annenin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumunca incelemeler devam etmektedir. Üzücü olayda vefat eden 2 evladımız ve annelerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tedavisi süren babaya acil şifalar diliyorum. Soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."