Kumpir ve midye faciasında gözaltı sayısı yükseldi! İki çocuk ve anneleri ölmüştü

Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem B. çifti, çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet B. ve 3 yaşındaki Masal B. ile Fatih’teki bir otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma yaşayan aile, otel görevlilerinin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Son dakika |Kumpir faciasında anne de öldü: 2 çocuk yaşamını yitirmişti

Ailenin İstanbul’un en lüks semtlerinden Ortaköy’de yediği yemekten zehirlendiği iddia edilirken, çocuklar Kadir Muhammet ve Masal B. dün yaşamını yitirdi.

ANNE DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Anne Çiğdem B.’nin de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba Servet B.’nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Bakan Tunç, şunları söyledi: