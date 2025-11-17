Ortaköy Ortaköy olalı esnaf bunu hiç görmedi: Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın ardından bomboş kaldı

9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a gelen 4 kişilik Böcek ailesi, Fatih’te bir otelde konakladıkları sırada gece yarısı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ailenin iki gün içerisinde İstanbul'un birçok noktasında gezdiği ve farklı işletmelerden gıda tükettiği ortaya çıkarken, yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal yaşamını yitirdi.

Olayın ardından annenin de vefat etmesi, Türkiye genelinde infiale yol açarken, baba Servet Yıldırım ise hastanede yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Kumpir ve midyeden zehirlendi demişlerdi 'dış müdahale' şüphesi ortaya çıktı

ÖLÜMÜN ARDINDAKİ SIR HALA ÇÖZÜLEMEDİ

Çiftin ölüm nedeni için ilk değerlendirmelerde 'gıda zehirlenmesi' ihtimali üzerinde durulsa da, yapılan testler şu ana kadar kesin bir sonuca ulaşmadı.

Ailenin Fatih'teki otel çevresinde birçok işletmede yemek yediği, Ortaköy'de seyyar bir satıcıdan midye dolma aldığı ve kumpir, tantuni, kebap gibi yiyecekler tükettikleri ortaya çıktı. Hayatını kaybetmeden önce annenin verdiği ifade kapsamında çok sayıda işletmenin sahibi gözaltına alındı.

Fatih'te otelde fenalaşan ailenin ardından, aynı otelde bulunan 3 turistin daha hastaneye kaldırılması üzerine şüpheler, olaydan bir gün önce otelin bir odasında yapılan ilaçlamaya çevrildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ise bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ORTAKÖY’DE İŞLETMELER BOMBOŞ KALDI

Öte yandan, ailenin ölüm nedeni için başlangıçta 'gıda zehirlenmesi' şüphesi üzerinde durulması ve çiftin Ortaköy’de kumpir ile midye dolma tükettiklerinin ulusal basında yer almasının ardından, vatandaşlar söz konusu işletmelere karşı büyük bir çekingenlik göstermeye başladı.

Ortaköy'deki 'kumpir faciası'nda anne ve 2 çocuğu öldü: İlk otopsi raporu tamamlandı

Ortaköy’de günün her saatinde yoğun bir müşteri akışı olan işletmeler, yaşananlar nedeniyle boş kaldı.