Ortaköy Ortaköy olalı esnaf bunu hiç görmedi: Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın ardından bomboş kaldı

Ortaköy Ortaköy olalı esnaf bunu hiç görmedi: Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın ardından bomboş kaldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Böcek ailesi, konakladıkları otelde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İki çocuk ve annesi hayatını kaybederken, baba Servet Böcek yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Şüpheler, ilk aşamada ailenin Ortaköy'de yediği midye ve kumpire yönelirken; haberlerin ardından söz konusu işletmelerde müşteri yoğunluğu azaldı.

9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a gelen 4 kişilik Böcek ailesi, Fatih’te bir otelde konakladıkları sırada gece yarısı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ailenin iki gün içerisinde İstanbul'un birçok noktasında gezdiği ve farklı işletmelerden gıda tükettiği ortaya çıkarken, yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal yaşamını yitirdi.

Olayın ardından annenin de vefat etmesi, Türkiye genelinde infiale yol açarken, baba Servet Yıldırım ise hastanede yaşam mücadelesini sürdürüyor.

bocekailesi.jpg

Kumpir ve midyeden zehirlendi demişlerdi 'dış müdahale' şüphesi ortaya çıktıKumpir ve midyeden zehirlendi demişlerdi 'dış müdahale' şüphesi ortaya çıktı

ÖLÜMÜN ARDINDAKİ SIR HALA ÇÖZÜLEMEDİ

Çiftin ölüm nedeni için ilk değerlendirmelerde 'gıda zehirlenmesi' ihtimali üzerinde durulsa da, yapılan testler şu ana kadar kesin bir sonuca ulaşmadı.

Ailenin Fatih'teki otel çevresinde birçok işletmede yemek yediği, Ortaköy'de seyyar bir satıcıdan midye dolma aldığı ve kumpir, tantuni, kebap gibi yiyecekler tükettikleri ortaya çıktı. Hayatını kaybetmeden önce annenin verdiği ifade kapsamında çok sayıda işletmenin sahibi gözaltına alındı.

otel.jpg

Fatih'te otelde fenalaşan ailenin ardından, aynı otelde bulunan 3 turistin daha hastaneye kaldırılması üzerine şüpheler, olaydan bir gün önce otelin bir odasında yapılan ilaçlamaya çevrildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ise bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ORTAKÖY’DE İŞLETMELER BOMBOŞ KALDI

Öte yandan, ailenin ölüm nedeni için başlangıçta 'gıda zehirlenmesi' şüphesi üzerinde durulması ve çiftin Ortaköy’de kumpir ile midye dolma tükettiklerinin ulusal basında yer almasının ardından, vatandaşlar söz konusu işletmelere karşı büyük bir çekingenlik göstermeye başladı.

Ortaköy'deki 'kumpir faciası'nda anne ve 2 çocuğu öldü: İlk otopsi raporu tamamlandıOrtaköy'deki 'kumpir faciası'nda anne ve 2 çocuğu öldü: İlk otopsi raporu tamamlandı

ortakoy.jpg

Ortaköy’de günün her saatinde yoğun bir müşteri akışı olan işletmeler, yaşananlar nedeniyle boş kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
Türkiye
DEM Parti: Demirtaş'ın tahliyesini hala bekliyoruz
DEM Parti: Demirtaş'ın tahliyesini hala bekliyoruz
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Esenyurt’ta dükkanı kurşun yağmuruna tuttular!
Esenyurt’ta dükkanı kurşun yağmuruna tuttular!