Kumpir ve midyeden zehirlendi demişlerdi 'dış müdahale' şüphesi ortaya çıktı

İstanbul Fatih’teki bir otelde kalan Almanya'dan gelen Böcek Ailesi Ortaköy ziyaretlerinin ardından felaket yaşadı. İki çocuk ve anne öldü. Baba da entübe edildi. Böcek ailesinin yaşadığı felaket için ilk olarak kumpir ve midye zehirlenmesi denmişti.

Otopsi raporunun ardından da şimdi de "Dış müdahale" ihtimali soruşturmanın merkezine alındı.

6 yaşındaki Kadir Muhammed, 3 yaşındaki Masal ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybederken, Servet Böcek yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

KUMPİR VE MİDYEDEN ZEHİRLENDİ DEMİŞLERDİ! BULGU ÇIKMADI

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk incelemelerde zehirlenmeye dair net bir bulguya ulaşılamaması üzerine, “ölümlerde dış müdahale olabilir” değerlendirmesiyle dosyayı 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçirdi.

Sabah'ın aktardığına göre; Başsavcılık, Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği’ne “cinayet ya da intihar ihtimallerini araştırma” talimatı verdi.

Adli Tıp Kurumu ön inceleme raporuna göre çocuklarda dış travma tespit edilmedi, ancak mide mukozasında hiperemi ve noktasal kanamalar görüldü. Anne Çiğdem Böcek’in midesinde ise yaygın submukozal kanamalar ve ülser benzeri oluşumlar tespit edildi. Mide ve bağırsak içerikleri Halk Sağlığı laboratuvarlarında incelenmek üzere örneklendi.

POLİS KAMERALARDAN TEK TEK İZ SÜRDÜ

Yapılan kamera incelemelerine göre aile, 9 Kasım’da İstanbul’a geldi. 11 Kasım’da Ortaköy’de seyyar bir tezgahtan midye, ardından bir restoranda tantuni, kokoreç, sucuk ekmek gibi yiyecekler yedi. Akşam saatlerinde Fatih’te bir işletmeden lokum aldıkları ve 12 Kasım sabahı hastaneye başvurdukları tespit edildi. 13 Kasım gece saatlerinde annenin 112’yi aramasıyla ikinci kez sağlık ekipleri otele geldi. Kızları Masal’ı hareketsiz bulan Çiğdem Böcek, ardından oğlunu da kaybetti. Sabah saatlerinde ise kendisi yaşamını yitirdi.

BABANIN KALBİ ÜÇ KEZ DURDU

Yoğun bakımda olan baba Servet Böcek’in 3 kez kalbinin durduğu belirtildi. Çiğdem Böcek’in babası Mustafa Çelik, yaşadıklarına isyan ederek şunları söyledi:

"DAHA ÖNEMLİSİ HASTANEDEN ŞİKAYETÇİYİZ"

“Zehirlenmişler bir şekilde ama zehirlenmeden de önemlisi, biz hastaneden şikâyetçiyiz. Dün torunlarımızın iki tanesinin cenazelerini yolladık, bugün de annelerini yolladık. Babalarının da şu an durumu çok kritik.”

Ablası Tansu Özsoy ise, “Bunların mide bulantısı var, nasıl kan tahlili olmaz? Nasıl mideleri yıkanmaz? O anda midesi yıkansaydı bugün bu halde değillerdi. İnsan hayatı bu memlekette bu kadar ucuz mu?” diyerek tepkisini dile getirdi.

DÖRT KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Soruşturma kapsamında, ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numuneler toplanmış, bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Olay yeri inceleme ekiplerince elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiş olup, vefat eden 2 çocuk ve annenin kesin ölüm sebebinin tespiti için incelemeler devam etmektedir.”

Olayla ilgili seyyar midye satıcısı Yusuf D., mühürlenen restoranın sahibi Ercan E., Beyazıt’ta lokum satan Fatih T. ve bir kişi daha 'taksirle ölüme sebebiyet' şüphesiyle gözaltına alındı. Ayrıca otel işletmecisi ve çalışanlarının da tanık olarak ifadeleri alındı. Soruşturma kapsamında 3 işletmeye idari işlem uygulandı.

Ortaköy'de ölüme götüren ihmaller zinciri: Bir aileyi yok eden esnaf suç makinesi çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, midye, tantuni, kokoreç, çorba ve lokum gibi ürünlerden numune alarak laboratuvar analizine gönderdi. Ayrıca otel odasında bulunan lokum da incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Soruşturmanın, laboratuvar sonuçları ve adli tıp raporlarının ardından netlik kazanması bekleniyor. Ölüm nedenlerinin kesin olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu ve Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarındaki analizler sürüyor.