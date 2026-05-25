Trafik'te kadına saldırdı: Cezayı duble aldı
İstanbul Sancaktepe'de yaşanan trafik kazasının ardından kadın sürücüye saldıran şüpheliye 180 bin lira para cezası uygulandı. Öte yandan sürücü ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. O anlar çevredeki kişilerin cep telefonuna kaydedildi.
Dün saat 15.30 sıralarında gerçekleşen olay, Eyüpsultan Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, 2 araç sürücüsünün yaptığı trafik kazasından sonra aralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
Bu durumun üzerine taraflardan Ramazan K.(30) tartıştığı Sibel K. (32)'ye saldırmaya başladı.
Saldırı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olay sırasında Sibel K.'ye saldıran sürücü Ramazan K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheliye 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' suçundan 180 bin lira idari para cezası uygulandı, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Öte yandan şüpheli Ramazan K.'nin 'Kasten Yaralama' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde, Ramazan K.'nin, Sibel K.'ye saldırdığı anlar yer aldı. (DHA)