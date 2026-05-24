Askeri trene kanlı saldırı! Patlama sonrası şehir savaş alanına döndü

Pakistan’ın uzun yıllardır güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen Belucistan eyaletinde kanlı bir saldırı meydana geldi. Askeri personeli taşıyan bir treni hedef alan patlama sonrası bölgede büyük panik yaşandı.

Yerel kaynaklardan gelen ilk bilgilere göre saldırıda en az 24 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı. Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera ise ölü sayısını en az 10 olarak duyururken, 50’den fazla yaralının hastanelere kaldırıldığını aktardı. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Patlamanın hemen ardından çevrede yoğun silah seslerinin duyulduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda asker, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgeyi tamamen kontrol altına almak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Belucistan Eyaleti İçişleri Bakanlığı Özel Asistanı Babar Yousafzai yaptığı açıklamada, güvenlik ekiplerinin hızla olay yerine ulaştığını ve patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını söyledi. Polis ekipleri saldırının bombalı düzenekle mi yoksa başka bir yöntemle mi gerçekleştirildiğini araştırıyor.

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Saldırının ardından kentteki birçok hastanede acil durum ilan edilirken doktorlar ve sağlık ekipleri yaralıları tedavi edebilmek için seferber edildi. Bölgedeki bazı yollar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Olayın sorumluluğunu şu ana kadar herhangi bir örgüt üstlenmedi. Ancak Belucistan eyaleti, yıllardır merkezi yönetime karşı faaliyet gösteren silahlı ayrılıkçı grupların saldırılarıyla gündeme geliyor.

Doğal kaynaklar açısından zengin olan Belucistan, aynı zamanda milyarlarca dolarlık Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun en kritik geçiş noktalarından biri olarak görülüyor. Bu nedenle bölgedeki güvenlik krizleri yalnızca Pakistan için değil, uluslararası yatırımlar açısından da yakından takip ediliyor.