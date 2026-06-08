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TIR'ın altında kalan adam hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada

Edirne’nin Havsa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR’ın altında kalan emlakçı Nazmi Çavuş (51), yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında, 23 Kasım Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

TIR'ın altında kalan adam hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada - Resim : 1

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Karşıya geçme çalışan Nazmi Çavuş’a, M.Ç.’nin kullandığı TIR çarptı. TIR şoförü, çevredekilerin uyarısıyla aracı dururken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TIR'ın altında kalan adam hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada - Resim : 3

TIR'IN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, TIR’ın altında kalan Nazmi Çavuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Çavuş’un cansız bedeni, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Havsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. TIR şoförü M.C. gözaltına alındı

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

TIR'ın altında kalan adam hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Edirne Kaza
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