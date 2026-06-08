D-100 Karayolu'nda feci kaza! 2 motosiklet çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul Kartal'ın D-100 Karayolunda, aynı istikamet üzerinde ilerleyen motosikletin çarpışması sonucunda sürücüler Emir Enes D. ve Serdar Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sırasında ağır yaralanan İpek Nisa T. ise hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

SÜRÜCÜLER YOLA SAVRULDU

Sabah saat 11.00 sıralarında Esentepe, D-100 Karayolunda meydana gelen kazada, alınan bilgilere göre Emir Enes D.’nin kullandığı motosiklet ile Serdar Ç.’nin kullandığı motosiklet aynı istikamette ilerlerken birbiriyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler demir bariyerlere vurarak kanlar içerisinde yola savruldu. Ardından yol üzerindeki diğer sürücülerin kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza alanına gelen polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüleri Emir Enes D. ile Serdar Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sırasında ağır yaralanan İpek Nisa T. ise hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından yaşamını yitiren Emir Enes D. ile Serdar Ç.’nin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Yaşanan kazadan dolayı D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Cenazelerin ve kazaya karışan motosikletlerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)