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THY uçağında yangın paniği

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan THY uçağı dün akşam kalkktıktan yalnızca 10 dakika sonra yangın alarmıyla havalimanına döndü. Büyük panik yaşayan yolcular tahliye edilirken sefer iptal edildi.

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THY uçağında yangın paniği

Türk Hava Yolları’nın (THY) dün akşam gerçekleşen TK 2611 sefer sayılı Diyarbakır-İstanbul uçağında, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra yangın ikazı yapıldı. Pilotun acil durum bildiriminin ardından uçak, kalkış yaptığı Diyarbakır Havalimanı’na geri dönüş yaptı.

YANGIN YOK AMA SİNYAL VAR

Güvenli şekilde Diyarbakır'a iniş yapan uçak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından açık park pozisyonuna çekildi. Teknik ekip tarafından yapılan kontrollerde uçakta herhangi bir yangın olmadığı, ancak yangın sinyali bulunduğu tespit edildi.

Motor arızası yapan uçak zorunlu iniş yaptıMotor arızası yapan uçak zorunlu iniş yaptı

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yolcular güvenli şekilde tahliye edilirken, olay nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Teknik incelemenin ardından TK 2611 sefer sayılı uçuşun iptal edildiği bildirildi. Uçağın, teknik kontroller tamamlanıncaya kadar Diyarbakır Havalimanı’nda bekletileceği öğrenildi. (Nefes)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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