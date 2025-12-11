Temizlediği beton mikserinin içine düştü: Yaşamını yitirdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde trajik olay yaşandı. Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'nde 34 NK 5116 plakalı beton mikserinin sürücüsü Ahmet Ç., park halindeki aracının üzerinde temizlik yaparken dengenin kaybederek mikserin haznesinin içine düştü.

ACİL EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak çevre trafiğini kontrol altına aldı.

SÜRÜCÜNÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, beton mikserinin içine düşen Ahmet Ç.'ye müdahale etti. Ancak yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Ahmet Ç.'nin cenazesi, gerekli adli işlemlerin yapılması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.