Okulda feci ölüm: Dersten izin alıp çıktı pencereden düşerek can verdi

Okullardaki güvenlik önlemleri ve denetim eksiklikleri bir kez daha can yaktı. Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan bir ortaokulda meydana gelen olayda, henüz hayatının baharındaki bir çocuk, okul binasından düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ders saatleri içerisinde gerçekleşmesi, akıllara "Koridorlarda nöbetçi öğretmen yok muydu?" ve "Pencerelerde güvenlik önlemi alınmadı mı?" sorularını getirdi.

DERS ZİLİ ACI ÇALDI: TUVALET İZNİ SONU OLDU

Korkunç olay, 8 Ocak 2025 tarihinde, saatler 10.30'u gösterirken meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; okulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu İ.S., ders işlendiği esnada öğretmenine lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek izin istedi. İzin alarak sınıftan çıkan öğrenci, koridora yöneldi. Ancak bu izin, küçük çocuğun sonu oldu.

"BİLİNMEYEN BİR NEDENLE" PENCEREDEN BOŞLUĞA

İddialara ve resmi açıklamalara göre; sınıftan çıkan İ.S., okulun 1. kat koridor bölümünde bulunan pencereye oturdu. Öğrenci, burada oturduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek camdan aşağı düştü. Metrelerce yüksekten beton zemine çakılan çocuk ağır şekilde yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine okul idaresi derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen İ.S. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ: ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA

Olayın ardından Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada sürecin yakından takip edildiği vurgulandı. Valilik açıklamasında olayın kronolojisi şu şekilde aktarıldı:

"İlimiz Karasu ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi, yabancı uyruklu İ.S., 08.01.2025 tarihinde saat 10.30 sıralarında, ders işlenildiği esnada lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek öğretmeninden izin almış, ardından okulun 1. kat koridor bölümünde bulunan pencereye oturduğu ve henüz bilinmeyen bir nedenle camdan düşerek ağır şekilde yaralandığı anlaşılmıştır. Olayın hemen ardından sağlık ekiplerine haber verilmiş, öğrencimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir."

Valilik, meydana gelen bu üzücü olayla ilgili olarak hem adli hem de idari tahkikatın "acilen" başlatıldığını duyurdu. Soruşturma sonucunda okul yönetiminin veya yetkililerin bir ihmalinin bulunup bulunmadığı ortaya çıkacak.