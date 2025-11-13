Son dakika | Tayfun Kahraman'ın tahliye talebi reddedildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı olaylarında darbe yapmakla suçlanan Tayfun Kahraman'ın lehine karar vermiş, Kahraman'ın hak ihlaline uğradığını tespit etmişti. AYM, Kahraman'ın yeniden yargılanması gerektiğine karar verdi ancak AYM'nin kararları yerel mahkemeleri de bağlayıcı olsa da İstanbul 13'üncü Ağır Ceza, kararı uygulamadı.

Ağır Ceza Mahkemesi Tayfun Kahraman kararında Yargıtay Başkanı'nı da hiçe saydı

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza tarafından AYM kararına direnilmesi muhalefetin yanı sıra iktidar çevreleri tarafından da hukukun üstünlüğünün yok sayılması gerekçe gösterilerek hayli sert tepkileri de beraberinde getirdi.

AYM'YE DİRENEN MAHKEMENİN KARARINA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Gezi Parkı olaylarında Şehir Planlamacısı Tayfun Kahraman, darbe yapmakla suçlanarak hapse atılmıştı. Yıllar boyu verilen hukuk mücadelesinde geçtiğimiz günlerde sonuç alınmış ve AYM Kahraman'ın yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

AYM KARARI TANINMADI İTİRAZA DA RED YANITI VERİLDİ

AYM kararlarının yerel mahkemeleri bağlamasına rağmen İstanbul 13'üncü Ağır Ceza, kararı uygulamadı. Kahraman'ın avukatı Cansu Çiftçi 7 Kasım tarihinde, AYM kararına direnen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına itiraz etti.

Kahraman'ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, Tayfun Kahraman hakkında yapılan başvurunun reddedildiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Kahraman'ın eşi 32 sayfalık itirazlarının 2 satır ile reddedildiğini söyledi.

Kahraman hakkında mahkeme tarafından verilen red kararı

KARARA TEPKİ: HAFTALIK İLETİŞİMİ SONLANDIRIYORUM

Dr. Meriç Demir Kahraman AYM''nin kararına rağmen mahkemenin verdiği karara tepki gösterdi. Meriç Demir Kahraman 44 aydan bu yana sürdürdüğü haftalık iletişimi sonlandırdığını açıkladı. Kahraman bundan sonraki sürece dair gelişmelerde sözün hukukçularda olduğunu belirtti.

Dr. Meriç Demir Kahraman tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı şu şekilde: