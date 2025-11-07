Son Dakika | Tayfun Kahraman'ın avukatı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz etti

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Gezi Davası hükümlülerinden Tayfun Kahraman için verdiği 'hak ihlali' kararına uymadı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ret kararında, "Eylemlerinin, şiddet olayları ile illiyet bağı yok” diyerek Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yargılamanın yenilenmesine karar veren AYM'nin "süper temyiz mahkemesi gibi hareket ettiği" öne sürdü. AYM'nin "süper temyiz olmadığı" ve "yetki gasbı yaptığı" ifadelerine yer veren mahkeme kararının gerekçesinde, "Anayasa Mahkemesi somut olayda bireysel başvuru incelemesi sonucu hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş, oluşturmuş olduğu gerekçede hem Anayasa'ya hem de kanunun emredici hükmüne açıkça aykırı hareket ederek 'yetki gasbı'nda bulunmuştur" denildi.

TBB Tayfun Kahraman kararını HSK'ya taşıdı

Kamuoyunun tepkilerine rağmen, Türkiye'nin en yüksek yargı makamı olan AYM kararına uyulmaması, sadece muhalefet partilerinin değil, AKP'li pek çok ismin de tepkisini çekmişti.

Tayfun Kahraman'ın avukatı Cansu Çiftçi, AYM kararına direnen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına itiraz etti.

Avukat Çiftçi, üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasını ve AYM kararına uyulmasını talep etti.