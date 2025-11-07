TBB Tayfun Kahraman kararını HSK'ya taşıdı
Türkiye Barolar Birliği, AYM'nin Tayfun Kahraman hakkında verdiği 'hak ihlilali' kararına uymayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti hakkında inceleme başlatılması için HSK'ya başvurdu.
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman kararına uymayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti hakkında inceleme başlatılması için HSK'ya başvurdu. TBB, başvurusunda söz konusu heyetin görevden uzaklaştırılmasını istedi.
"AYM KARARINA UYMAYAN MAHKEME GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILSIN"
TBB'den yapılan açıklamda Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararların uygulanmasının Anayasal zorunluluk olduğu vurgulanarak şunlara yer verildi:
- "Anayasa'nın 2, 6, 11, 138 ve 153. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kesin nitelikteki kararların uygulanması Anayasal bir zorunluluktur.
- Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun uyarınca, ihlale konu kararı veren mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar vermekle yükümlüdür.
- Yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatiyle; Anayasa Mahkemesi kararının gereğini yerine getirilmesine yönelik anayasal ödeve aykırı şekilde ek karar kuran İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlatılması, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca heyet üyeleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi talebiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvurulmuştur."
