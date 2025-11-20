Tartışmalar nedeniyle DEM Parti basın toplantısı ertelendi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’ın bugün saat 14.00’te yapılması planlanan basın toplantısı, parti tarafından yapılan açıklamayla ertelendi. Erteleme gerekçesi olarak Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) gündemdeki konulara ilişkin süren tartışmalar gösterildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’ın bugün gerçekleştireceği basın toplantısının saati, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısındaki yoğun gündem nedeniyle değiştirildi.

CHP'nin İmralı toplantısı öncesi DEM'den dikkat çeken çağrıCHP'nin İmralı toplantısı öncesi DEM'den dikkat çeken çağrı

TARTIŞMALAR NEDENİYLE ERTELENDİ

Parti tarafından yapılan resmi açıklamada, toplantının ertelenme sebebi açıkça belirtildi. Açıklamada, "Parti Sözcümüz Ayşegül Doğan’ın bugün saat 14.00’te yapacağı basın toplantısı, Merkez Yürütme Kurulumuzda gündemdeki konulara ilişkin yürütülen tartışmalar nedeniyle saat 15.00’e alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Siyasette 'İmralı' hareketliliği: Gözler Ankara'da yapılacak toplantılara kilitlendi!Siyasette 'İmralı' hareketliliği: Gözler Ankara'da yapılacak toplantılara kilitlendi!

CHP'YE ÇAĞRI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, Meclis Komisyonu'nun İmralı'ya gidip gitmeyeceğine yönelik tartışmalara ilişkin muhalefete çağrıda bulunarak, "Farkındayız! Bu iktidar, topluma ve muhalefete çok büyük haksızlıklar yaptı. Ama iktidar karşıtlığı çözüm karşıtlığına dönüşmemeli" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

