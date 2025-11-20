CHP'nin İmralı toplantısı öncesi DEM'den dikkat çeken çağrı

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün saat 15.00’te yapılacak toplantıda komisyon üyeleriyle İmralı’ya olası ziyaret gündemini görüşecek. Sürecin, Cuma günü toplanacak süreç komisyonunda netleşmesi bekleniyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında “Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım 3 arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam” dedi. Erdoğan ise “Komisyon Türkiye’nin güvenli geleceği için en isabetli kararı verecektir” açıklamasında bulunmuştu.

CHP İMRALI'YA GİTMEYE SICAK BAKMIYOR

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, kaleme aldığı yazısında CHP komisyon üyelerinin dün gece yapılan toplantıda 11 üyeden 7’siyle İmralı'ya gidilmemesi yönünde oy kullandığını belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üyelerle bugün Meclis’te bir araya gelerek nihai kararı verecek.

Siyasetin gündeminde Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşülüp görüşülmeyeceği belirsizliğini korurken DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, T24'te gündeme ilişkin bir yazı kaleme aldı.

MUHALEFETE ÇAĞRIDA BULUNDU

Hatimoğulları yazısında muhalefete de çağrıda bulundu. "Tarihin doğru tarafında durmak topluma karşı tarihi bir sorumluluktur! Sürecin dışında kalmayın!" diyen Hatimoğlu, "Türkiye'nin en önemli meselesinde hiçbir parti kenarda seyirci kalamaz/kalmamalı. Siyasetin varlık nedeni sorunları çözmekse, bu görevden kaçmak kendi varlık nedeninin inkârı anlamına gelir. Kuşkusuz Türkiye halkları tarihin doğru tarafında durmayanları not eder. Sürecin şeffaf olmadığını söyleyenlere açık çağrım var: Buyurun, dahil olun. Abdullah Öcalan'la yüz yüze görüşün, bütün kaygılarınızı, eleştirilerinizi, değerlendirmelerinizi paylaşın.

Sayın Bahçeli 'Gözüne baka baka konuşacağım' dedi. Cesur bir çıkış. Komisyonun bütün üyeleri Öcalan’ın gözünün içine baka baka konuşabilir. Emin olun muhatapla konuşmak şeffaflığın ta kendisi olacak. Unutulmamalı ki, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne dair toplumun farklı kesimlerin ve farklı partilere oy veren seçmenlerin sahip olduğu “şeffaflık, alenilik” gibi eleştirileri ve kaygıları doğrudan muhatabıyla konuşmak tarihsel bir siyaset sorumluluğudur" dedi.

"BAZI TARİHSEL KAVŞAKLAR “KEŞKE”LERİ KABUL ETMEZ"

Sürecin şeffaf olmadığı ve kapalı kapılar ardından yürütüldüğüne yönelik eleştiriler hakkında da açıklamada bulunan Hatimoğlulları, "Bu hususta tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Sürekli olarak sürecin kapalı kapılar ardında yürüdüğünü söyleyenler için İmralı’da kapıları açma ve şeffaf şekilde her şeyi tartışma şansı vardır. Eleştiri ve itirazlar masada ele alınmalı. Bu fırsat değerlendirilmeli. Bu bize yol aldırır.

Barışa şans vermek siyasete alan açmaktır!

Kürt meselesinin çözümü ve demokratikleşme kapsamında İmralı’da yapılacak görüşme; güvenlikçi politikaları zayıflatacak, demokratik muhalefetin önünü açacak bir siyasi iklimin zeminini güçlendirecektir.

Siyaset geçmişten ders çıkarma ve geleceği bu itibarla inşa etme sanatıdır.

Sayın Özgür Özel yakın geçmişte dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda samimi bir özeleştiri yaptı. Bu özeleştiri anlamlıydı, önemliydi. O gün yapılan hata Türkiye’de Anayasa'nın askıya alınmasına dair tutumların doğuş anlarından biriydi.

Ama yüz yıllık bir meselenin çözümüne hiç olmadığımız kadar yaklaşmışken bu fırsatı heba etmenin veya gelecekte özeleştirisini yapmanın telafisi olmaz. Bazı tarihsel kavşaklar “keşke”leri kabul etmez" diye konuştu.

"İKTİDAR MUHALEFETE HAKSIZLIKLAR YAPTI"

"Farkındayız! Bu iktidar, topluma ve muhalefete çok büyük haksızlıklar yaptı" diyen Hatimoğlulları'nın konuşmasında şu ifadelere yer verildi: