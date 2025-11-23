Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Koynumuzda yılan beslemişiz

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Koynumuzda yılan beslemişiz
Yayınlanma:
Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "13 yıl boyunca koynumuzda yılan beslemişiz" dedi.

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından son yaptığı açıklama ile gündem oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İmralı’da PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret edecek heyete üye vermemesini eleştiren Kılıçdaroğlu, “CHP, Ortadoğu’da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP’den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir." dedi.

CHP'yi hedef alan Kılıçdaroğlu'na yüzde 1 şoku

Kılıçdaroğlu CHP'yi eleştirdiği videosunda asıl mesajı kime verdi? İşte yorumlar

"13 YIL BOYUNCA KOYNUMUZDA YILAN BESLEMİŞİZ"

Bolu Belediye Başkanı Özcan, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun söz konusu paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

Özcan, "Aylardır susan KK, dün İmralı’nın karanlık kuyusuna düşen AKP ve MHP’ye yardım ve yataklık içeren bir video paylaşmış. Beni şaşırtmadı ama çok üzdü! Ülkem ve partim adına üzülerek söylüyorum, 13 yıl boyunca koynumuzda yılan beslemişiz" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

