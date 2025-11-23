Kılıçdaroğlu CHP’yi eleştirdiği videosunda asıl mesajı kime verdi? İşte yorumlar

Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklama infial yarattı. Bir kez daha eleştiri oklarının hedefi olan Kılıçdaroğlu'yla ilgili kim ne dedi, hangi yorumu yaptı? İşte detaylar...

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yönelik yürütülen yargı ablukasına karşı ve yapılan onlarca operasyon ve yüzlerce tutuklamaya rağmen bir yıl boyunca açıklama yapmadı.

Mutlak butlan davası sürecinde "Partimi kayyuma teslim etmem" diyerek kayyum olarak partinin başına geçmeye yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, dava düşünce ilk açıklamasını dün sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklama ile yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun restine rest: Kürsüye çık aday ol!Kılıçdaroğlu'nun restine rest: Kürsüye çık aday ol!

Yıllardır liderliğini yaptığı partiye yönelik hukuksuzluklara tepki göstermeyen Kılıçdaroğlu, büyük çoğunluğu "duydum", "düşünüyorum", "olabilir" gibi ifadelerle oluşturulan iddiaları destekler nitelikte değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu bugün CHP’yi eleştirdi ama genel başkanken yaptığı açıklamada bakın ne söylemişKılıçdaroğlu bugün CHP’yi eleştirdi ama genel başkanken yaptığı açıklamada bakın ne söylemiş

kemal-kilicdaroglu-aciklama.png

SİYASETÇİ VE GAZETECİLER KILIÇDAROĞLU'NU ANALİZ ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, pek çok çevreden tepki topladı.

Türkiye'nin önde gelen siyasi ve gazetecileri, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmek için iktidara mesaj verdiği öne sürüldü.

İşte isim isim gelen tepkiler:

En dikkat çeken açıklama Gazeteci Alican Uludağ'dan geldi. Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun açıkça Saray’a anlaşma teklif ettiğini savundu.

Eleştirilerin CHP yönetimine değil, doğrudan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’ye açık bir uzlaşı mesajı olduğunu öne süren Uludağ, Kılıçdaroğlu'nun “Ben ben hazırım, CHP’yi Ekrem İmamoğlu etkisinden uzaklaştıracağım ve yeni çözüm sürecinde de Cumhur İttifakı ile uyumlu bir siyaset yürüteceğim” dediğini ifade etti.

alican-uludag.png

*****

Gazeteci Şaban Sevinç ise Kılıçdaroğlu'nun artık saklanmadığını belirterek, "Açıktan işbirlikçi olmuş" ifadelerini kullandı.

aban-sevinc.png

*****

- Siyaset Bilimci Emrah Gülsunar

emrah-gulsunar.png

*****

Gazeteci Kemal Göktaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun kayyım olma umudunun zayıfladığı günlerde açık bir "parti içi muhalefete" başlayacağı anlaşıldığını savundu.

Göktaş, "Bu haliyle Kılıçdaroğlu, 19 Mart'tan beri devam eden darbe sürecinde safını ilk defa açık ve net belirlemiş oluyor" ifadelerini kullandı.

kemal-goktas.png

*****

Nasuh Bektaş

nasuh-bektas.png

*****

Siyasetçi Barış Övgün

baris-ovgun.png

*****

Siyaset Bilimci Ali Deniz Çakır

ali-deniz-cakir.png

*****

Gazeteci Mehmet Ali Güller

mehmet-ali-guller.png

*****

Yazar Rıza Zelyut

riza-zelyut.png

*****

Yazar ve gazeteci Orhan Bursalı

orhan-bursali.png

*****

Siyaset Bilimci Fatih Yaşlı

fatih-yasli.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Siyaset
DEM'den yeni anayasaya yeşil ışık
DEM'den yeni anayasaya yeşil ışık
Kılıçdaroğlu bugün CHP’yi eleştirdi ama genel başkanken yaptığı açıklamada bakın ne söylemiş
Kılıçdaroğlu bugün CHP’yi eleştirdi ama genel başkanken yaptığı açıklamada bakın ne söylemiş