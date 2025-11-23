CHP'yi hedef alan Kılıçdaroğlu'na yüzde 1 şoku

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturma ve operasyonlar kapsamında başka İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda CHP'li belediye başkanı tutuklandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyum atandı, İl Başkanlığı binası polis tarafından ablukaya alındı. CHP'ye yönelik Ankara mahkemelerinde "mutlak butlan" talebiyle dava açıldı.

Tüm bu süreç boyunca CHP'de 13 yıl Genel Başkanlık yapmış olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu kamuoyu tarafından merak edilse de, Kılıçdaroğlu yaşananlar karşısında tek bir kelime bile etmedi.

BUGÜNE DEK KENDİSİ ADINA BAŞKALARI KONUŞTU

Kılıçdaroğlu adına süreç boyunca kendisine yakın isimler konuştu. Bu isimlerden en dikkat çekenleri ise Kılıçdaroğlu'nun bir dönem danışmanlığını da yapan Nuray Başaran ile CHP'den ihraç edilen Barış Yarkadaş oldu. Başaran ile Yarkadaş, bu süreçte Kılıçdaroğlu adına en çok konuşan ve CHP'yi iktidara yakın kanallarda hedef alan isimlerin başında yer aldı.

İBB SORUŞTURMASI ÜZERİNDEN CHP'Yİ HEDEF ALDI

Sonunda sessizliğini bozan Kemal Kılıçdaroğlu, kamera karşısına geçerek kaydettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, İBB soruşturması üzerinden CHP'yi hedef aldığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli dostlarım, cefakar yol ve dava arkadaşlarım. CHP Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir. Devleti ve Cumhuriyeti de koruma iradesinin de ta kendisidir. CHP sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları geleneği iki büyük misyonu vardır. Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sormak için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her parti ve siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum. CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddiaları ile yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır. İkincisi CHP devlete istikamet çizer. Türkiye Cumhuriyet Devletinin Ortadoğu'dan Asya'ya, Kafkaslar'dan Avrupa'ya, Altaylar'dan Tuna'ya söyleyecek sözü vardır. Türkiye Cumhuriyeti at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş milletler sofrasında sıkıştırılamaz sıkışıklığa gelemez. CHP Ortadoğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek ve devletin Ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Tarih önünde aziz milletimizle hak hukuk ve adalet yürüyüşüne devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın."

YORUMLARIN YÜZDE 98'İ OLUMSUZ

Kılıçdaroğlu'nun aylar süren sessizliğinin ardından iki konuya ilişkin tavrını da çektiği video ile duyurmasının hemen ardından vatandaşlar, paylaşımın altına binlerce yorum bıraktı.

Haberaktif isimli sosyal medya hesabı, X'in (eski adıyla Twitter) yapay zekası Grok'tan, videonun altına gelen 9 bin 349 yorumu olumlu, olumsuz ve nötr olarak sınıflandırmasını istedi. Grok; haklı bulan, teşekkür eden ve destekleyen yorumları 'olumlu'; hakaret ve eleştiri türündeki yorumları 'olumsuz'; sadece eski açıklamalarını hatırlatan ve durumu yorumlayan yorumları ise 'nötr' olarak sınıflandırdı.,

Yapay zeka analizi sonucunda dikkat çeken bir veri ortaya çıktı. Analize göre yorumların yüzde 98'i 'açıkça olumsuz' olarak belirlendi. Geriye kalan yorumların yalnızca yüzde 1'i olumlu, diğer yüzde 1'i ise nötr çıktı.