Taksiciyle tartışan yolcu peş peşe kurşun yağdırdı!

Yayınlanma:
Ankara'da alkollü yolcu bindiği taksinin şoförüyle tartışınca 3 el ateş etti. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken durakta bulunan diğer taksi şoförlerinin yaşadığı korku dolu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Ankara'da alkollü olduğu belirlenen M.K. isimli şüpheli bindiği taksinin şoförüyle tartışınca tabancayla dehşet saçtı.

Olay, 16 Kasım tarihinde gece saatlerinde Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Mahallesinde meydana geldi.

ankarada-taksi-soforuyle-tartisan-yolcu-1023506-303710.jpg

TAKSİ ŞOFÖRÜYLE TARTIŞTI

Alkollü olduğu tespit edilen M.K., Kızılay’dan bindiği taksinin şoförü H.H.K. ile telefonu olmadığı iddiasıyla tartışmaya başladı.

Şişli’de taksi şoförüyle yolcu arasında adres tartışmasıŞişli’de taksi şoförüyle yolcu arasında adres tartışması

Taksim'deki 10 Kasım töreninde skandal! AKP çelenk bırakmadıTaksim'deki 10 Kasım töreninde skandal! AKP çelenk bırakmadı

Tartışma uzayınca M.K. yanında bulunan ruhsatlı tabancayı çıkarıp taksi şoförüne doğrulttu. Bunun üzerine taksi şoförü H.H.K. yardım istemek için otomobili güzergahta bulunan başka bir taksi durağına sürdü.

ankarada-taksi-soforuyle-tartisan-yolcu-1023504-303710.jpg

3 ELE ATEŞ ETTİ

Bu sırada M.K. silah ile 3 el ateş etti. Mermiler taksiye isabet ederken olayda ölen ya da yaralana kimsenin olmadığı belirtildi.

Durakta bulunan taksi şoförlerinin silah seslerini duymalarının ardından yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ankarada-taksi-soforuyle-tartisan-yolcu-1023505-303710.jpg

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, M.K.’yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Kürşat'ın öldüğü kazada TIR şoförünün serbest bırakılmasına itiraz
Kürşat'ın öldüğü kazada TIR şoförünün serbest bırakılmasına itiraz
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada