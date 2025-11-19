Taksiciyle tartışan yolcu peş peşe kurşun yağdırdı!

Ankara'da alkollü olduğu belirlenen M.K. isimli şüpheli bindiği taksinin şoförüyle tartışınca tabancayla dehşet saçtı.

Olay, 16 Kasım tarihinde gece saatlerinde Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Mahallesinde meydana geldi.

TAKSİ ŞOFÖRÜYLE TARTIŞTI

Alkollü olduğu tespit edilen M.K., Kızılay’dan bindiği taksinin şoförü H.H.K. ile telefonu olmadığı iddiasıyla tartışmaya başladı.

Tartışma uzayınca M.K. yanında bulunan ruhsatlı tabancayı çıkarıp taksi şoförüne doğrulttu. Bunun üzerine taksi şoförü H.H.K. yardım istemek için otomobili güzergahta bulunan başka bir taksi durağına sürdü.

3 ELE ATEŞ ETTİ

Bu sırada M.K. silah ile 3 el ateş etti. Mermiler taksiye isabet ederken olayda ölen ya da yaralana kimsenin olmadığı belirtildi.

Durakta bulunan taksi şoförlerinin silah seslerini duymalarının ardından yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, M.K.’yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol ile serbest bırakıldı.