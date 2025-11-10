Taksim'deki 10 Kasım töreninde skandal! AKP çelenk bırakmadı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87’nci yıl dönümünde tüm yurtta saat 09.05’te düzenlenen törenlerle anıldı. İstanbul’daki resmi tören İstanbul Valiliği tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlendi.

Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, kaymakamlar, İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, siyasi parti temsilcileri, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri ve temsilcileri katıldı.

AKP ÇELENK BIRAKMADI

Anka Haber'in haberine göre; çelenk sunumu sırasında kurumlar ve siyasi partiler sırayla anons edildi.

Ancak ismi okunmasına rağmen AKP adına çelenk bırakılmadı. Bu durum törene katılanların dikkatinden kaçmadı.