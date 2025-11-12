Şişli’de taksi şoförüyle yolcu arasında adres tartışması

İstanbul Şişli’de gece saatlerinde bir taksi yolculuğu tartışmayla sona erdi. Beşiktaş Evlendirme Dairesi’ne gitmek isteyen kadın yolcu, şoförün “Evlendirme dairesini bilmiyorum” sözleri üzerine tepki gösterdi. Kısa süreli gerginlik araç kamerasına da yansıdı.

Olay, 11 Kasım Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Taksim Cumhuriyet Alt Geçidi’nde yaşandı. Taksici Nezir Öztekin, Şişli yönüne ilerlediği sırada Balo Sokak çıkışında el kaldıran bir kadını aracına aldı. Trafiğin sıkışık olması ve arkadan gelen polis sireni nedeniyle kısa süreli karmaşa yaşandı. Kadın, taksiye bindikten sonra Beşiktaş Evlendirme Dairesi’ne gitmek istediğini belirtti.

“SEN TAKSİCİSİN, SEN BİLECEKSİN”

Tünelde şebekenin zayıf olması nedeniyle iletişim kısa süreliğine aksadı. Öztekin, adresi netleştirmek amacıyla “Evlendirme Dairesini bilmiyorum hanımefendi, Beşiktaş dediniz değil mi. Buradan mı, sağdan mı ineceğiz o dediğiniz yere” diye sordu. Bunun üzerine kadın, “Ben bilmiyorum siz bileceksiniz. Taksicisiniz” diyerek tepki gösterdi.

“KAVGA ÇIKACAKSA İNDİR BENİ”

Kısa sürede tansiyon yükseldi. Öztekin, “İstanbul ne kadar büyük biliyorsunuz” deyince kadın, “İstanbul o kadar büyük değil” diyerek karşılık verdi. Ardından “Kavga çıkacaksa indir beni” diyen yolcu, aracın durmasını istedi. Taksici, “Kavga çıkartacaksan hemen sağa çekeyim, inebilirsiniz buyrun” diyerek yanıt verdi. Kadın ise “Beni buradan aldın, Taksim’den Beşiktaş’a götüremiyorsun. Sen taksicisin” diyerek tepkisini sürdürdü. Öztekin’in “Beşiktaş’ı biliyorum, Evlendirme Dairesinin yerini bilmiyorum” demesi üzerine kadın, “Deli misin sen. Senin işin bu, hadi yürü git” diyerek araçtan indi.

TAKSİCİ KONUŞTU

Yaşanan olayla ilgili konuşan taksici Nezir Öztekin, olayın detaylarını şöyle anlattı:

“Tarlabaşı Caddesi’nden Şişli yönüne doğru giderken bir bayan el etti. Trafik yoğundu, durabileceğim bir yer yoktu. Mecburen yolun ortasında durup aldım. O esnada arkamdan trafik polisi siren çalıyordu, nereye gideceğini soramadım. Navigasyona yazmaya da fırsat bulamadım. Beşiktaş Evlendirme Dairesi dedi ama tünelde şebeke zayıftı. Daha sonra adresi netleştirmek için sorduğumda bana ‘Sen bileceksin, sen taksicisin’ diyerek hakaret etti. Ben sadece yolu kaçırmamak için yön sordum.”

“GECENİN SAAT 3’ÜNDE İSTER İSTEMEZ İNSANIN BEYNİ DURUYOR”

Öztekin, yaşanan gerginliğin ardından şunları söyledi: “Biz taksiciler çok zor şartlar altında çalışıyoruz. İnsanların algısı bize karşı çok değişti. İçimizde dürüst, ekmeğini helal kazanan birçok insan var. Gecenin saat 3’ünde ister istemez insanın beyni duruyor. Videoyu izledim, kendimde bir kusur göremedim. Beşiktaş’ı bilmiyorum demedim, sadece Evlendirme Dairesi’nin yerini netleştirmeye çalıştım.” Taksici ve yolcunun birbirinden şikayetçi olmadığı ifade edildi..