Son Dakika | Ordu'da taş ocağındaki göçükte kalan 75 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Ordu'da, taş ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan kamyon şoförü 75 yaşındaki Ahmet Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı.

İkisi çocuk 6 işçi yanarak öldü: Parfüm atölyesinin yıkım kararı 4 yıl önce verilmiş!

5 KASIM'DAN BU YANA GÖÇÜK ALTINDAYDI

5 Kasım'da Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana gelmişti. Enkaz altında kalan iki işçi için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Çalışmaların ikinci gününde enkazda altında kalan 23 yaşındaki iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kilci'nin cenazesi ise Korgan ilçesinde defnedilirken, aramalara yeni göçük meydana gelmesi ihtimali nedeniyle bir süre ara verilmişti.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönerilmişti.

Ordu'daki göçük faciasına iki tutuklama! Bir emekçi hala toprak altında...

75 YAŞINDAKİ KAMYON ŞOFÖRÜNÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

6 Kasım'da verilen aramala çalışmaları bugün yeniden başlatıldı. Sabah saatlerinde yeniden başalatılan çalışmaların sonucunda göçükte kalan bir diğer işçi olan 75 yaşındai kamyon şoförünün de cansız bedenine ulaşıldı.