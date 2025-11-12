Ordu'daki göçük faciasına iki tutuklama! Bir emekçi hala toprak altında...

Ordu'daki göçük faciasına iki tutuklama! Bir emekçi hala toprak altında...
Yayınlanma:
Ordu Fatsa’daki taş ocağı göçüğünde bir işçi hayatını kaybetti, bir işçiye hâlâ ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden şirket sahibi ve sorumlu müdür tutuklandı. Diğer üç kişi serbest bırakıldı. Yeni bir çökme riski nedeniyle göçük altındaki Ahmet Şahin'in arama çalışmalarına ara verildi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 5 Kasım’da bir taş ocağında meydana gelen göçükle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma ekipleri, şirket sahibi Osman Demirel, sorumlu müdür Erdi Temel Özyurt, maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E.’yi gözaltına aldı.

İKİSİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirket sahibi Demirel ve sorumlu müdür Özyurt, “bilinçli taksirle adam öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Diğer üç kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Gökdelen temizliği yapan işçiler havada asılı kaldı! İstanbul'da korku filmini aratmayan görüntülerGökdelen temizliği yapan işçiler havada asılı kaldı! İstanbul'da korku filmini aratmayan görüntüler

KAMYON ŞOFÖRÜ ŞAHİN'İN BEDENİNE HALA ULAŞILAMADI

Göçük, Fatsa-Çatalpınar kara yolu üzerindeki bir taş ocağı şantiyesinde yaşanmıştı. Yamaçtan kopan toprak ve kayalar, çalışma halindeki iş makinesi ve kamyonun üzerine düşmüş, iş makinesi operatörü Burak Kilci hayatını kaybetmişti. Kamyon şoförü Ahmet Şahin’e ise henüz ulaşılamadı.

Yeni bir göçük riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Kilci’nin cenazesi, Korgan ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak:AA, DHA

Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Türkiye
20 askerimiz şehit olmuştu: Gürcistan'da düşen askeri uçağın enkazından ilk görüntüler geldi
20 askerimiz şehit olmuştu: Gürcistan'da düşen askeri uçağın enkazından ilk görüntüler geldi
Şişli’de taksi şoförüyle yolcu arasında adres tartışması
Şişli’de taksi şoförüyle yolcu arasında adres tartışması
Baba olmaya hazırlanıyordu: Binbaşı Uslu bebeğini göremeden şehit oldu!
Baba olmaya hazırlanıyordu: Binbaşı Uslu bebeğini göremeden şehit oldu!