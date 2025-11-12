Ordu'daki göçük faciasına iki tutuklama! Bir emekçi hala toprak altında...

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 5 Kasım’da bir taş ocağında meydana gelen göçükle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma ekipleri, şirket sahibi Osman Demirel, sorumlu müdür Erdi Temel Özyurt, maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E.’yi gözaltına aldı.

İKİSİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirket sahibi Demirel ve sorumlu müdür Özyurt, “bilinçli taksirle adam öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Diğer üç kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

KAMYON ŞOFÖRÜ ŞAHİN'İN BEDENİNE HALA ULAŞILAMADI

Göçük, Fatsa-Çatalpınar kara yolu üzerindeki bir taş ocağı şantiyesinde yaşanmıştı. Yamaçtan kopan toprak ve kayalar, çalışma halindeki iş makinesi ve kamyonun üzerine düşmüş, iş makinesi operatörü Burak Kilci hayatını kaybetmişti. Kamyon şoförü Ahmet Şahin’e ise henüz ulaşılamadı.

Yeni bir göçük riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Kilci’nin cenazesi, Korgan ilçesinde toprağa verildi.