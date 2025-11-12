Gökdelen temizliği yapan işçiler havada asılı kaldı! İstanbul'da korku filmini aratmayan görüntüler

Gökdelen temizliği yapan işçiler havada asılı kaldı! İstanbul'da korku filmini aratmayan görüntüler
İstanbul Ümraniye'de fırtına, gökdelenin cephesinde temizlik yapan işçileri zor durumda bıraktı. Metrelerce yüksekte halatlara tutunan işçiler, yaklaşık 2,5 saat mahsur kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde dün (11 Kasım) sabah saatlerinde etkili olan fırtına, bir iş merkezinin dış cephesinde temizlik yapan işçilere zor anlar yaşattı.

Gökdelenin camlarını temizlemek için halatlarla binaya çıkan işçiler, şiddetli rüzgâr nedeniyle uzun süre savruldu.

İKİ BUÇUK SAAT MAHSUR KALDILAR

Metrelerce yüksekte tutunmaya çalışan işçilerin aşağı inmesi yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, işçilerin halatlara sıkıca tutunduğu ve rüzgârın etkisiyle savrulduğu anlar dikkat çekti.

