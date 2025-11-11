Diyarbakır'daki viyadük faciasında 4 gözaltı!

Yayınlanma:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de yaralandığı viyadük inşaatının çökmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren köprüde iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma devam ederken 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Bugün (11 Kasım) öğle saatlerinde Diyarbakır'da Kulp-Muş kara yolunun 2. kilometresindeki viyadük şantiyesinde iskele çöktü. İşçiler iskelenin altında kaldı.

4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

işçiler enkaz altından çıkarılırken, yaralılar Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak işçilerden 4 'ün hayatını kaybettiği açıklandı.

İnşaatta çalışan işçilerden Şeyhmus Anuştekin, Salih Lale, Tahsin Dere ve Mehmet Şirin Yalçıner hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma devam ederken 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İki savcının yürüttüğü soruşturmada, şantiye şefi olarak görev yapan inşaat mühendisi, alt taşeron, üst taşeron ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak:DHA/ ANKA

