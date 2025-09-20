Son Dakika | KYK yurdundaki skandalda 4 gözaltı

İstanbul'un Cevizlibağ ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yaz tatilinden döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı.

Öğrenciler, tatile giderken yurtta bıraktıkları eşyalarının karıştırıldığını, bazı eşyalarının çalındığını ve sütyen ve iç çamaşırlarının üzerine taciz içerikli yazılar bırakıldığını gördü.

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, odalarda alkol kullanan bazı şüphelilerin kız öğrencilere yönelik cinsel içerikli notlar bıraktığı ortaya çıktı. Dolaplara ise Instagram adreslerinin bırakıldığı görüldü.

Bir öğrenci, çekmecesine bırakılan prezervatifin de görüntüsünü paylaştı.

Kız yurdunda öğrencilerin çamaşırlarını karıştırıp yataklarına prezervatif bıraktılar

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Skandalın ortaya çıkmasının ardından hem Gençlik ve Spor Bakanlığı, hem de Emniyet Genel Müdrülüğü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Emniyet, yapılan çalışmalar neticesinda 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

MGM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız #öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullandı.

