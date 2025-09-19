Son Dakika | KYK yurdundaki taciz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Üç kişi görevden alındı

Son dakika... Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'na geri dönen öğrenciler, taciz mesajları ile karşılaşmıştı. Bakanlık, iki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısının görevden alındığını açıkladı.

İstanbul Cevizlibağ’daki Atatürk KYK Kız Yurdu’nda kalan öğrenciler, yaz tatilinden döndüklerinde odalarında taciz içerikli mesajlarla karşılaştı.

Öğrenciler, eşyalarının karıştırıldığını, bazı eşyalarının çalındığını ve kişisel eşyalarının üzerine taciz içerikli yazılar bırakıldığını bildirdi.

kiz-yurdunda-ogrencilerin-camasirlarini-karistirip-yataklarina-prezervatif-biraktilar.jpg

Yaz boyu tadilatta olan yurtta çalışan bazı işçilerin, kız öğrencilere yönelik cinsel içerikli notlar bıraktığı öğrenildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bazı sütyen ve iç çamaşırlarının üzerine yazılar yazıldığı, dolaplara ise Instagram adreslerinin bırakıldığı görüldü.

kiz-yurdunda-ogrencilerin-camasirlarini-karistirip-yataklarina-prezervatif-biraktilar-2.jpg

KYK kız öğrenci yurdundaki rezaleti anlattı: Şöhretin iyisi kötüsü olmazKYK kız öğrenci yurdundaki rezaleti anlattı: Şöhretin iyisi kötüsü olmaz

Bir öğrenci, çekmecesine bırakılan prezervatifin de görüntüsünü paylaştı.

Tacizcilerin bu görüntüleri kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştıkları ve öğrencilerin kaldığı odalardan birine içki sofrası kurdukları ortaya çıktı.

g1ixka-wyae6wia.jpg

Gençlik ve Spor Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlık, iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır.

Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

