Son dakika | KYK Kız Yurdu'ndaki skandalda yakalama kararı çıkarıldı

Yayınlanma:
İstanbul Cevizlibağ'daki Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda tadilat yapan işçiler tarafından öğrencilerin kilitli dolaplarındaki çamaşırları karıştırılmış ve yataklarına prezervatif bırakılmıştı. Bakanlık iki müdür ve bir müdür yardımcısını görevden alırken yeni bir gelişme daha yaşandı. KYK Kız Yurdu'ndaki skandalda sapkın eylemleri yapanlara yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda “tadilat” gerekçesiyle yaz tatilinde odalarını boşaltmaya zorlanan öğrenciler geri geldiklerinde kilitli dolaplarındaki eşyalarının alındığını, çamaşırlarının karıştırıldığını ve yatağa prezervatif bırakıldığını gördüler.

Yaşadıkları şoku paylaşan öğrencilerin tadilat yapan işçiler tarafından sözlü tacize de uğradıkları ortaya çıkarken Gençlik ve Spor Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşturma kapsamında yurtta görevli iki müdür ve bir müdür yardımcısını görevden alındı.

Bakanlığın görevden alma kararlarının ardından skandal olayda bir gelişme daha yaşandı.

KYK KIZ YURDU'NDAKİ SKANDALDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

KYK yurdunda kız öğrencilerin özel alanlarına giren; eşyalarını yağmalayan, iç çamaşırlarına kalpler çizen ve odalara prezervatif bırakan ve isimlerini yazan kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Yaz tatili için yurttan ayrılıp yeni dönem için geri dönen kız öğrenciler valizlerinin ve dolaplarının karıştırıldığını birçok kişisel eşyalarının ise çalındığını söyledi.

Yurtta yaz döneminde başlatılan tadilat çalışmalarının denetimsiz yürütüldüğünü ileri süren öğrenciler, bu nedenle eşyalarının zarar gördüğünü ya da çalındığını dile getirdi. Sosyal medya ve WhatsApp gruplarında paylaşılan fotoğraflarda valizlerin dağıldığı, bazı eşyaların başka odalarda bulunduğu, bazılarının ise tamamen kaybolduğu görüldü.

Öğrencilerin yatağında açılmış prezervatif bulunurken bir öğrencinin iç çamaşırına kalp çizildiği görüldü.

Öğrenciler, tadilat için çalışan işçilerin odalara izinsiz girdiğini, kilitli dolapların kırıldığını ve kişisel eşyaların karıştırıldığını iddia etti. Bazı odalarda öğrencilere ait olmayan cinsel içerikli materyaller, alkol şişeleri ve sigara izmaritleri bulundu. Öğrencilerin iç çamaşırları ise çöp kutularına atıldığı görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

