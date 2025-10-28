Son dakika I İstanbul ve İzmir'de hissedilen deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos günü yaşadığı 6.1'lik depremin ardından dün akşam saatlerinde (27 Ekim) büyük bir deprem daha yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilçede akşam saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde ve 5.99 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.

3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığı depremde 19 kişi yaralandı.

6.1'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli gibi çevre illerde de hissedildi.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Korkutan depremin ardından ilçede, yer bilimcilerin "deprem fırtınası" olarak adlandırdığı artçı sarsıntıların ardı arkası kesilmiyor.

Çoğunluğu 4'ten büyük olan artçılar, çevre illerden de hissediliyor.

Son olarak bugün saat 10.54'te yaşanan deprem Balıkesir, İstanbul, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

Balıkesir 6,1'le sallandı! Depremin ardından uzmanlardan uyarılar

AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinliğinde yaşandı.