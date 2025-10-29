Son dakika | Gebze'deki 7 katlı binanın çökme anı ortaya çıktı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde 7 katlı binanın çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı. Çöken binanın altında kalan 5 kişilik aileden 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, 1 çocuk ise sağ olarak kurtarıldı. Anne ve babayı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde 5 katlı bina çöktü. 5 kişilik bir aile çöken binanın altında kaldı.

gbeze-bina-yikildi-002.webp

Enkaz altında kalanların baba Levent Bilir (44), anne Emine Bilir (37), çocukları Emir Bilir (11), Nisa Bilir (14) ve Dilara Bilir (18) olduğu öğrenildi.

Son dakika | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar varSon dakika | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Binadan şu ana kadar 3 çocuk çıkarıldı. 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Dilara'nın kardeşleri Emir Bilir ve Nisa Bilir hayatını kaybetti.

Anne ve babayı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

gebze-enkaz-altinda-kalan-aile.jpg

Gebze'de çöken bina dün kaymaya başlamış! Belediye 'sorun yok' dedi sabah çöktü...Gebze'de çöken bina dün kaymaya başlamış! Belediye 'sorun yok' dedi sabah çöktü...

BİNANIN ÇÖKME ANI ORTAYA ÇIKTI

Neden çöktüğü konusunda çeşitli iddiaların olduğu 7 katlı binanın çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

kocaeli-gebze-coken-bina.png

Görüntülerde binanın önünde bir otomobilin geçmesinden saniyeler sonra binanın yıkıldığı görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Türkiye
Bursa'da üzerine inşaat iskelesi devrilen işçi ağır yaralandı!
Bursa'da üzerine inşaat iskelesi devrilen işçi ağır yaralandı!
Bolu'da zincirleme trafik kazası
Bolu'da zincirleme trafik kazası
6.1 ile sarsılan Sındırgı'da korkutan tablo!
6.1 ile sarsılan Sındırgı'da korkutan tablo!