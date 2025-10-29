Son dakika | Gebze'deki 7 katlı binanın çökme anı ortaya çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde 5 katlı bina çöktü. 5 kişilik bir aile çöken binanın altında kaldı.
Enkaz altında kalanların baba Levent Bilir (44), anne Emine Bilir (37), çocukları Emir Bilir (11), Nisa Bilir (14) ve Dilara Bilir (18) olduğu öğrenildi.
Son dakika | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Binadan şu ana kadar 3 çocuk çıkarıldı. 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Dilara'nın kardeşleri Emir Bilir ve Nisa Bilir hayatını kaybetti.
Anne ve babayı kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Gebze'de çöken bina dün kaymaya başlamış! Belediye 'sorun yok' dedi sabah çöktü...
BİNANIN ÇÖKME ANI ORTAYA ÇIKTI
Neden çöktüğü konusunda çeşitli iddiaların olduğu 7 katlı binanın çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde binanın önünde bir otomobilin geçmesinden saniyeler sonra binanın yıkıldığı görüldü.