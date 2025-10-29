Son dakika | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında 7 kişinin olduğu tahmin ediliyor, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 5 katlı bina çöktü. Binada bir ailenin kaldığı belirtilirken, olay yerine sevk edilen ekipler kurtarma çalışması başlattı.

kocaeli-gebzede-6-katli-bina-coktu-1-987631-293200.jpg

ENKAZ ALTINDA 5 KİŞİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Sabahın erken saatlerinde nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çöken 5 katlı binanın enkazında 5 kişilik bir ailenin olduğu tahmin ediliyor. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

kocaeli-gebzede-6-katli-bina-coktu-1-987630-293200.jpg

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA: ENKAZ ALTINDA 5 KİŞİ

Halk TV yayınına bağlanan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından aktarılan ilk bilgilere göre bina içerisinde 5 kişilik bir aile yaşıyor. Binanın 2012 yılında yapıldığını ifade eden Büyükgöz bina içerisinde 2 ailenin yaşadığını toplam nüfusun 7 olduğunu ancak ailenin birisinin düğüne gitmesi ile binada bir ailenin kaldığını dolayısı ile enkaz altında 5 kişinin olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

4.jpeg

ÇÖKEN BİNA METRO YAKINLARINDA

Binanın yakınlarında metro inşaatının olduğunu kaydeden belediye başkanı, binanın bu sebepten yıkılma ihtimalinin ilerleyen saatlerde netlik kazanacağını ifade etti. Çökmenin 07.15 sularında yaşandığını ifade eden başkan dolayısı ile çocukların da çökmeye uykuda yakalanma ihtimallerinin olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Büyükgöz, binanın kaçak olmadığını iskanlı olduğunu söyledi. Başkan Büyükgöz 08.45 itibarı ile enkaz altından çıkarılan kimsenin olmadığını açıkladı.

3.jpeg

BİNANIN YIKILMADAN ÖNCEKİ HALİ

Nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çöken binanın yıkılmadan önceki hali de ortaya çıktı.

ekran-goruntusu-2025-10-29-082351.png

Nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çöken binanın en alt katında bir eczanenin olduğu öğrenildi.

3.jpeg

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Gebze'de çöken binanın ardından Kocaeli Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

2.jpeg

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Gebze İlçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir.
Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır.
Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1.jpeg

7 KİŞİ Mİ 10 KİŞİ Mİ?

Gebze belediye başkanı çöken binada 7 kişinin olduğunun tahmin edildiğini ifade ederken NTV muhabiri Ali Ablay, bina içerisinde 10 kişinin olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Binanın yeni yapılmış gibi durduğunu aktaran Ablay, binanın altında iş yerinin olduğunu, ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

METRO İNŞAATI YÜZÜNDEN Mİ ÇÖKTÜ?

Binanın çok yakınlarında metro inşaatının olduğu, çökmenin bundan sebeple yaşanmış olabileceği tahmin edilenler arasında. Öte yandan binanın 5 katında daire olduğu bildirildi.

"ENKAZ ALTINDA KALANLARDAN BİRİ SAĞIR VE DİLSİZ"

Gebze Yenigün Gazetesi'nde yer alan habere göre enkaz altında kalan birinin sağır ve dilsiz olduğu öne sürüldü.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

