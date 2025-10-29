Gebze'de çöken bina dün kaymaya başlamış! Belediye 'sorun yok' dedi sabah çöktü...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde 5 katlı bina çöktü. Enkazın altında kalan 5 kişilik aileyi kurtarma çalışması devam ediyor.

Gebze'de çöken binada enkaz altına kalan 5 kişilik ailenin kimlikleri belli oldu. Enkaz altında kalanların baba Levent Bilir (44), anne Emine Bilir (37), çocukları Emir Bilir (11), Nisa Bilir (14), Dilara Bilir (18) olduğu öğrenildi.

KÖTÜ HABER GELDİ

Enkazdan kötü haber geldi. Muhammed Emir Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika | Enkazdan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

BİNAN NEDEN YIKILDI?

Kuratrma çalışmaları sürerken binanın neden yıkıldığı merak konusu oldu. Olayla ilgili açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün binanın yakınlarında metro inşaatının olduğunu duyurması, şüpheleri o tarafa çekse de binanın en alt katındaki eczane detayı dikkat çekiyor.

HALK TV DETAYLARA ULAŞTI

Olay yerinden son gelişmeleri aktaran Halk TV muhabiri Umut Taştan, yıkıma ilişkin dikkat çeken detayları ulaştı.

Taştan'ın edindiği bilgilere göre yıkım öncesi binada kayma oldu. Çalışanlar, en alt kattaki eczanenin girişinde kayma meydana gelmesi üzerine eczane sahibi Uğur Aydın'ı bilgilendirdi.

Aydın ise durumu müteahhite söyledi. Gebze Belediyesi, müteahhitin binadaki kayma ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ancak iddiaya göre belediye, yaptığı çalışmalar neticesinde binada yıkıma yol açabilecek kadar bir sorun tespit etmedi.

Gebze'deki bina neden çöktü? Kocaeli Valisi bu tepki gelince hızla uzaklaştı

Belediye'nin "Sorun yok" raporundan saatler sonra bina yıkıldı.