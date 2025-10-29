Gebze'de çöken bina dün kaymaya başlamış! Belediye 'sorun yok' dedi sabah çöktü...

Yayınlanma:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bugün sabah saatlerinde yıkılan ve bir ailenin enkaz altında kaldığı binada kurtarma çalışmaları sürerken, binanın neden yıkıldığı tartışma konusu oldu. Halk TV Muhabiri Umut Taştan, binanın yıkılmadan saatler önce kaymaya başladığını bildirdi. Belediye tarafından yapılan denetimde ise "sorun yok" raporu verilmiş.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde 5 katlı bina çöktü. Enkazın altında kalan 5 kişilik aileyi kurtarma çalışması devam ediyor.

Gebze'de çöken binada enkaz altına kalan 5 kişilik ailenin kimlikleri belli oldu. Enkaz altında kalanların baba Levent Bilir (44), anne Emine Bilir (37), çocukları Emir Bilir (11), Nisa Bilir (14), Dilara Bilir (18) olduğu öğrenildi.

gbeze-bina-yikildi-001.webp

KÖTÜ HABER GELDİ

Enkazdan kötü haber geldi. Muhammed Emir Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika | Enkazdan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldıSon dakika | Enkazdan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

aile.png

BİNAN NEDEN YIKILDI?

Kuratrma çalışmaları sürerken binanın neden yıkıldığı merak konusu oldu. Olayla ilgili açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün binanın yakınlarında metro inşaatının olduğunu duyurması, şüpheleri o tarafa çekse de binanın en alt katındaki eczane detayı dikkat çekiyor.

umut-tastan.png

HALK TV DETAYLARA ULAŞTI

Olay yerinden son gelişmeleri aktaran Halk TV muhabiri Umut Taştan, yıkıma ilişkin dikkat çeken detayları ulaştı.

whatsapp-image-2025-10-29-at-13-54-42-3.jpeg

Taştan'ın edindiği bilgilere göre yıkım öncesi binada kayma oldu. Çalışanlar, en alt kattaki eczanenin girişinde kayma meydana gelmesi üzerine eczane sahibi Uğur Aydın'ı bilgilendirdi.

whatsapp-image-2025-10-29-at-13-54-41-1.jpeg

Aydın ise durumu müteahhite söyledi. Gebze Belediyesi, müteahhitin binadaki kayma ihbarı üzerine çalışma başlattı.

whatsapp-image-2025-10-29-at-13-54-42-4.jpeg

Ancak iddiaya göre belediye, yaptığı çalışmalar neticesinde binada yıkıma yol açabilecek kadar bir sorun tespit etmedi.

Gebze'deki bina neden çöktü? Kocaeli Valisi bu tepki gelince hızla uzaklaştıGebze'deki bina neden çöktü? Kocaeli Valisi bu tepki gelince hızla uzaklaştı

whatsapp-image-2025-10-29-at-13-54-42-5.jpeg

Belediye'nin "Sorun yok" raporundan saatler sonra bina yıkıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Türkiye
Özgür Özel ÇYDD için koşacak: "Her destek bir öğrencinin geleceğine umut olsun"
Özgür Özel ÇYDD için koşacak: "Her destek bir öğrencinin geleceğine umut olsun"
Datça’da yürek sızlatan görüntü: Hayvanseverler ayaklandı!
Datça’da yürek sızlatan görüntü: Hayvanseverler ayaklandı!