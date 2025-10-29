Gebze'deki bina neden çöktü? Kocaeli Valisi bu tepki gelince hızla uzaklaştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beş katlı bina çöktü. Altında eczane bulunan ve 12 senelik olduğu öğrenilen apartmanda beş kişilik bir aile olduğu öğrenildi.

Metro inşaatının yakınında bulunan binanın henüz neden yıkıldığı öğrenilemedi. 07.15 sularında yaşanan çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları başladı.

Çöken binadaki bir kişinin de sağır ve dilsiz olduğu öğrenildi. Çöken binanın olduğu alana gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, basın mensuplarına bilgi verdi.

VALİ TEPKİYİ DUYUNCA APAR TOPAR AYRILDI

Bu sırada bir vatandaş kalabalığın arasında Aktaş'a seslendi. Bir vatandaş, çöken binanın hemen yanındaki kırmızı binanın sahibi olduğunu söyledi.

Son dakika | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Vatandaş, iki buçuk ay önce başvuru yaptığını söyledi. Vatandaşın bu tepkisi üzerine Aktaş, apar topar alandan ayrıldı.

Vatandaşın çöken binayla mı ilgili yoksa başka bir nedenle mi başvuru yaptığı merak konusu oldu.