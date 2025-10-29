Gebze'deki bina neden çöktü? Kocaeli Valisi bu tepki gelince hızla uzaklaştı

Yayınlanma:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beş katlı bina çöktü. Binada beş kişilik bir aile vardı. Çöken binanın bitişiğindeki kırmızı apartmanda oturan bir vatandaş, daha önce başvuru yaptığını belirterek canlı yayında Kocaeli Valisi Aktaş'a seslendi. Aktaş, yanıt vermek yerine apar topar alandan ayrıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beş katlı bina çöktü. Altında eczane bulunan ve 12 senelik olduğu öğrenilen apartmanda beş kişilik bir aile olduğu öğrenildi.

Metro inşaatının yakınında bulunan binanın henüz neden yıkıldığı öğrenilemedi. 07.15 sularında yaşanan çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları başladı.

Çöken binadaki bir kişinin de sağır ve dilsiz olduğu öğrenildi. Çöken binanın olduğu alana gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, basın mensuplarına bilgi verdi.

VALİ TEPKİYİ DUYUNCA APAR TOPAR AYRILDI

Bu sırada bir vatandaş kalabalığın arasında Aktaş'a seslendi. Bir vatandaş, çöken binanın hemen yanındaki kırmızı binanın sahibi olduğunu söyledi.

Son dakika | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar varSon dakika | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Vatandaş, iki buçuk ay önce başvuru yaptığını söyledi. Vatandaşın bu tepkisi üzerine Aktaş, apar topar alandan ayrıldı.

Vatandaşın çöken binayla mı ilgili yoksa başka bir nedenle mi başvuru yaptığı merak konusu oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Siyaset
İktidar anketçisinin analizini dinleyen çileden çıkar! Erdoğan'ı sevmeyen siyonistmiş...
İktidar anketçisinin analizini dinleyen çileden çıkar! Erdoğan'ı sevmeyen siyonistmiş...
Son dakika | Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganı atıldı!
Son dakika | Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganı atıldı!