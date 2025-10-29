Son dakika | Gebze'deki enkazdan 1 kişi daha çıkarıldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi.... Gebze'de çöken binada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın erken saatlerinde nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çöken ve 5 kişilik Bilir ailesinin de enkaz altında olduğu binadan kötü haber geldi. Ekipler çökmenin 6.'ncı saatinde 11 yaşındaki Muhammed Emir Bilir'in cansız bedenine ulaştı. Emir'in ardından bir kişinin çıkarıldığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gebze'de sabahın erken saatlerinde çöken binada 6 saat sonra bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin 11 yaşındaki Muhammed Emir Bilir olduğu İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş aktardı. Emir'in ardından bir kişinin daha enkazdan çıkarıldığı ifade edildi. Emir'in ardından enkazdan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Emir'in ardından enkazdan cansız bir şekilde çıkarılan 2.'nci kişinin de çocuk olduğu aktarıldı. Ekipler kimliğinin belirlenmesinin ardından açıklamayı yapacaklarını ifade etti.

gebzede-bina-coktu-5-kisiden-birinin-c-988821-293474.jpg
Enkazdan 6 saat sonra ilk çıkartılan ve hayatını kaybettiği aktarılan Emir'in önceden çekilen bir fotoğrafı

Bakan Yardımcısı Aktaş tarafından Emir'in hayatını kaybettiği haberi, "Maalesef az önce bir cansız bedene ulaşıldı. Bir erkek çocuk olduğu değerlendiriliyor. Muhammed Emir Bilir olduğu değerlendiriliyor. Başımız sağ olsun" ifadeleri ile aktarıldı..

6901b8e49844e7d2d0f363c9-001.webp

3 KİŞİ SAATLERDİR ARANIYOR

Kocaeli'ye bağlı Gebze'de sabah saat 07.30 sularında 7 katlı olduğu aktarılan binanın nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çökmesi sonucunda 5 kişilik bir aile enkaz altında kaldı. Çökmenin ardından arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 saat sonra 11 yaşındaki Emir Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

ekran-goruntusu-2025-10-29-094925-001.png

Hala enkaz altında olan 3 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

"ENKAZDAN KADIN SESİ GELİYOR"

Olay yerinde son gelişmeleri aktaran İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş enkazdan bir kadın olduğu değerlendirilen ses geldiğini ifade etti.

ekran-goruntusu-2025-10-29-101259-001.png

627 KİŞİ ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul ve Sakarya'dan da ekiplerin arama çalışmalarına devam ettiği, toplamda 627 kişinin arama çalışması yaptığı ifade edildi.

LEVENT VE EMİNE BİLİR İLE BERABER BİR ÇOCUK ENKAZ ALTINDA

Levent Bilir ve Emine Bilir ile beraber bir çocuklarının hala enkaz altında olduğu aktarıldı.

3'Ü AYRI ODADAYDILAR

Emir'in bir odada, kız çocuklarının bir odada ve anne-babanın da ayrı odada olduğu bilgisine ulaşıldı. 627 kişilik ekibin, vinçler ve sismik dinlemelerle çalışma yaptığı söylendi.

KADIN SESİ NASIL ANLAŞILDI?

Habertürk muhabiri Alihan Tok, saat 11.00 sularında yapılan dinlemede ses tespit edildiğini, ekiplerin 'sesimi duyan varsa bir yere vursun' çağrısına duvara vurularak yanıt verildiği, bir kere daha teyit edildikten sonra çalışmaların tespit edilen noktada yoğunlaştığını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

