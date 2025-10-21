İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika | Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı

Son Dakika | Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında yeni gelişme! Kütahya ve Isparta belediyeleri de dahil edildi

AKP'Lİ BİR BELEDİYE DAHİL EDİLDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın genişletilerek devam edeceği belirtilerek, suç örgütüne ait olduğu iddia edilen firmaların, CHP'li Kütahya ve AKP'li Isparta Belediyelerin aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili başsavcılıklara talimat yazısı yazıldı.

BAŞSAVCILIK DUYURDU

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik yürütülen 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerin aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazılmıştır. Soruşturma genişletilerek devam etmektedir.

İDDİANAME DÜN HAZIRLANMIŞTI

CHP'li 7 belediye başkanının tutuklanmasına neden olan "Aziz İhsan Aktaş Soruşturması" iddianamesi, 10 ay sonra dün tamamlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, suç örgütü lideri olduğu belirtilen ancak önce ev hapsiyle ardından tamamen serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş, 82 farklı eylemden sorumlu tutulmuş, 9 farklı suçlama yöneltilmiş ve toplamda 704 yıla kadar hapsi istenmişti.

BELEDİYE BAŞKANLARINA HAPİS İSTENDİ

İddianamede Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a ise 8 suçlama yöneltilerek, toplamda 415 yıla kadar hapsi istendi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'ın 9 yıla, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ise 12'şer yıla kadar hapisleri istendi.