Son dakika | Ahmet Çakar anjiyoya alındı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, dün gece rahatsızlanması üzerine hastaneye sevk edildi.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 38 şüpheli arasında spor camiasının yakından tanıdığı isimler yer alıyor. Emniyette işlemleri yapılanlar arasında Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük, eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile eski hakem ve mevcut spor yorumcusu Ahmet Çakar bulunuyor.

AHMET ÇAKAR HASTANEYE KALDIRILDI

Gözaltı süreci devam ederken şüphelilerden Ahmet Çakar, emniyette bulunduğu sırada kendisini iyi hissetmediğini beyan etti. Bu gelişme üzerine kalp krizi şüphesiyle acil olarak Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çakar’ın hastaneye ilk getirildiğinde çekilen elektrokardiyografisinin (EKG) temiz çıktığı, ancak tedbir amaçlı detaylı tetkiklerin sürdürüldüğü bilgisine ulaşılmıştı.

Ahmet Çakar ile görüşmesini açıkladı: Cem Küçük'ün iddialarına olay cevapAhmet Çakar ile görüşmesini açıkladı: Cem Küçük'ün iddialarına olay cevap

ERTEM ŞENER AÇIKLADI: KALP SPAZMI

Ahmet Çakar’ın sağlık durumuna ilişkin son ve net bilgiler ise 8 Aralık sabahı paylaşıldı. Beyaz TV'deki programda konuya ilişkin açıklama yapan Ertem Şener, kamuoyunda dolaşan "kalp krizi" iddialarına açıklık getirdi.

Ahmet Çakar’ın avukatıyla görüştüğünü belirten Şener, durumu şu ifadelerle aktardı:

"Bu sabah Ahmet Hoca'nın bir kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Bazı siteler kalp krizi dediler ancak değil. Avukatıyla görüştüm, bir kalp spazmı geçirdi."

TEDAVİSİ SÜRÜYOR: ANJİYOYA ALINDI

Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ahmet Çakar’ın, geçirdiği kalp spazmı sonrası anjiyo işlemine alındığı öğrenildi. Çakar’ın hastanedeki takibi devam ediyor.

Gözaltındaki Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldıGözaltındaki Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

DİĞER 37 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ahmet Çakar’ın hastanedeki tedavisi sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında futbolcular ve yöneticilerin de bulunduğu toplam 37 şüpheli, 8 Aralık itibarıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Türkiye
Rapçilere uyuşturucu incelemesi iddiası! Konserlerini peş peşe iptal ettiler
Rapçilere uyuşturucu incelemesi iddiası! Konserlerini peş peşe iptal ettiler
İmamoğlu en çok neyi özlediğini açıkladı
İmamoğlu en çok neyi özlediğini açıkladı
Özgür Özel'den KESK'in 30. yılına özel mesaj
Özgür Özel'den KESK'in 30. yılına özel mesaj