Son dakika | Ahmet Çakar anjiyoya alındı

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 38 şüpheli arasında spor camiasının yakından tanıdığı isimler yer alıyor. Emniyette işlemleri yapılanlar arasında Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük, eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile eski hakem ve mevcut spor yorumcusu Ahmet Çakar bulunuyor.

AHMET ÇAKAR HASTANEYE KALDIRILDI

Gözaltı süreci devam ederken şüphelilerden Ahmet Çakar, emniyette bulunduğu sırada kendisini iyi hissetmediğini beyan etti. Bu gelişme üzerine kalp krizi şüphesiyle acil olarak Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çakar’ın hastaneye ilk getirildiğinde çekilen elektrokardiyografisinin (EKG) temiz çıktığı, ancak tedbir amaçlı detaylı tetkiklerin sürdürüldüğü bilgisine ulaşılmıştı.

Ahmet Çakar ile görüşmesini açıkladı: Cem Küçük'ün iddialarına olay cevap

ERTEM ŞENER AÇIKLADI: KALP SPAZMI

Ahmet Çakar’ın sağlık durumuna ilişkin son ve net bilgiler ise 8 Aralık sabahı paylaşıldı. Beyaz TV'deki programda konuya ilişkin açıklama yapan Ertem Şener, kamuoyunda dolaşan "kalp krizi" iddialarına açıklık getirdi.

Ahmet Çakar’ın avukatıyla görüştüğünü belirten Şener, durumu şu ifadelerle aktardı:

"Bu sabah Ahmet Hoca'nın bir kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Bazı siteler kalp krizi dediler ancak değil. Avukatıyla görüştüm, bir kalp spazmı geçirdi."

TEDAVİSİ SÜRÜYOR: ANJİYOYA ALINDI

Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ahmet Çakar’ın, geçirdiği kalp spazmı sonrası anjiyo işlemine alındığı öğrenildi. Çakar’ın hastanedeki takibi devam ediyor.

Gözaltındaki Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

DİĞER 37 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ahmet Çakar’ın hastanedeki tedavisi sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında futbolcular ve yöneticilerin de bulunduğu toplam 37 şüpheli, 8 Aralık itibarıyla adliyeye sevk edildi.