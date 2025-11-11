Sındırgı'da bir gecede 4 deprem! En büyüğü İstanbul'dan hissedildi

Sındırgı'da bir gecede 4 deprem! En büyüğü İstanbul'dan hissedildi
Yayınlanma:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece 21.20'den itibaren en büyüğü 4,9 olmak üzere 4 deprem meydana geldi. Depremlerin sonuncusu saat 6.08'de 4,0 büyüklüğünde ve 5,82 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 6.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bununla birlikte Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren 4,0'dan büyük 4 deprem meydana gelmiş oldu.

EN SON 4,1 MEYDANA GELDİ

Bundan önce en son 04.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

GECE 4,5'LE SALLANMIŞTI

Bu gece saatlerinde yine Sındırgı'da meydana gelen 4.5 büyüklüğünde deprem ise, yerin 8.0 kilometre derinliğinde meydana gelmişti.

Dur durak bilmiyor! Deprem üstüne deprem

KISA SÜREDE 4 DEPREM MEYDANA GELDİ

Balıkesir Sındırgı'da son günlerde neredeyse her gün meydana gelen depremler korkutuyor. Dün gece saat 21.20 civarından itibaren Sındırgı'da 4'ten büyük 4 deprem daha meydana geldi.

Son Dakika | İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

İSTANBUL'DAN HİSSEDİLMİŞTİ

AFAD bu 3 depremden önce dün yine Sındırgı'da 21.20 sıralarında bir depremin daha meydana geldiğini duyurmuştu. 4.9 büyüklüğünde açıklanan sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

