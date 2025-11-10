Son Dakika | İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Son dakika haberi... Saat 21.21 sıralarında İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde olduğunu açıkladı.
Saat 21.21 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. Söz konusu sarsıntı İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere çok sayıda ilde de hissedildi.
AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
AFAD'dan yapılan açıklamada 21.20 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.9 merkezini ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak belirtildi.
Yerin 9.64 km derinliğinde meydana gelen deprem ile ilgili AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:
Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-10 Saat:21:20:51 TSİ Enlem:39.23889 N Boylam:28.145 E Derinlik:9.64 km
