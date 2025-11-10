Son Dakika | İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

Saat 21.21 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. Söz konusu sarsıntı İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere çok sayıda ilde de hissedildi.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

AFAD'dan yapılan açıklamada 21.20 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.9 merkezini ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak belirtildi.

Yerin 9.64 km derinliğinde meydana gelen deprem ile ilgili AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:

Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-10 Saat:21:20:51 TSİ Enlem:39.23889 N Boylam:28.145 E Derinlik:9.64 km