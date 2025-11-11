Son dakika | Sındırgı'da bir deprem daha
Son dakika... AFAD tarafından bildirilene göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...