Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi Balıkesir'de yeni bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü, Kertil-Sındırgı olarak açıklandı. 11.11.2025 tarihinde meydana gelen sarsıntı 00:02'de gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 4.5 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntı, yerin 8.0 kilometre derinliğinde meydan geldi.

Balıkesir Sındırgı'da son günlerde neredeyse her gün meydana gelen depremler korkutuyor.

SON DEPREM İSTANBUL'DAN HİSSEDİLMİŞTİ

Son olarak AFAD 21.20 sıralarında bir depremin daha meydana geldiğini duyurmuştu. 4.9 büyüklüğünde açıklanan ve merkezini ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak belirtilen sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi.

AHMET ERCAN AÇIKLAMA YAPTI

Dün (10 Kasım), meydana gelen bu depremin ardından açıklama yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu artçı depremlerin ardından büyük bir deprem gelip gelmeyeceğini söylemek Jeoff fizik bilimine göre olası değildir. Eğer olursa M6,2 yi geçmesini beklemem" ifadelerini kullanan Ercan, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremleri hatırlatarak "Önceden olan iki tane M 6,1 depreminden sonra bir daha bu büyük deprem olursa Sındırgı’da evlerde yıkım oranı çok artar" demişti.