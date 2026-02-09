Sedef Kabaş hakkında 5 yıla kadar hapis talebi!

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, Eylül 2025'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek bir iddianame hazırlandı.

"Suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlaması yöneltilen gazeteci hakkında, 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

SEDEF KABAŞ'A 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede; Kabaş'ın, 9 Eylül 2025'te X hesabından yaptığı paylaşımlarıyla suç işlemeye tahrik ettiği öne sürüldü.

İddianamede Kabaş'ın, "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

SORUŞTURMALAR AYRILDI

Öte yandan Kabaş hakkındaki "Cumhurbaşkanına hareket" suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sedef Kabaş, 26 Ocak'ta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kabaş'ın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.

