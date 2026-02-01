Eskişehir'de gazeteciye yumruklu saldırı!

Eskişehir Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam, trafikte kendisini takip eden motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı.

Emniyet güçleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, olaya siyasilerden tepki geldi.

GAZETECİYE YUMRUKLU SALDIRI

Edinilen bilgiye göre 29 Ocak Perşembe akşamı, gazeteci Hakkı Sağlam katıldığı bir televizyon programının ardından iki kişi tarafından takip edildi.

Çevre yoluna çıkış yapmak isteyen Sağlam, aracını durdurduğu esnada bir motosiklet gazetecinin aracına arkadan çarptı.

Eskişehir Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam

Hakkı Sağlam araçtan indiğinde kasklı iki kişiden biri Sağlam’a saldırıp yumruk atmaya başladı. Sağlam önce, "Sizi kim gönderdi?" diye bağırdı, sonra polisi aramak için telefonunu eline aldı. Bunu gören saldırganlar olay yerinden kaçtı.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Emniyet, saldırganların bulunması için yüzlerce kamera incelemeye aldı.

Sağlam saldırı sonrası polislerle hastaneye giderek darp raporu aldı.

SALDIRIYA ART ARDA TEPKİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam'a yönelik saldırıya şöyle tepki gösterdi:

"Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü değerli gazetecimiz Hakkı Sağlam’a yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini öğrendim. Bu çok üzücü olay nedeniyle, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu çirkin saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde hesap vermesini diliyorum."

"FAİLLERİN EN KISA SÜREDE ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMELERİNİ DİLİYORUM"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ise gazetecilere yönelik saldırılar ile demokrasinin hedef alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Basın mensuplarına yönelik şiddet, halkın haber alma hakkını ve demokrasimizi doğrudan hedef almaktadır. Sakarya Gazetesi'nde görev yapan deneyimli gazeteci, değerli dostum Hakkı Sağlam’a yapılan saldırıyı kınıyor; Sayın Sağlam'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini diliyorum."

"BASINA VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt:

“Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, değerli dostum Hakkı Sağlam’ın kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce tespit edilerek adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum. Basına ve düşünce özgürlüğüne yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum.”

"BU TÜR SALDIRILAR İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ HEDEF ALMAKTADIR"

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz:

“Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam’ın kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendim. Basın emekçilerine yönelik bu tür saldırılar yalnızca bir kişiyi değil, halkın haber alma hakkını ve ifade özgürlüğünü hedef almaktadır. Şiddeti ve tehdidi meşru gören bu anlayışı kınıyorum. Gazeteci Hakkı Sağlam’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, faillerin bir an önce tespit edilerek adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum. Sakarya Gazetesi ailesine ve tüm basın camiasına dayanışma duygularımı iletiyorum.”

"BASINI HEDEF ALAN HER SALDIRI, TOPLUMUN HUZURUNA KASTETMEKTİR"

AKP Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak:

“Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam’a yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Basını hedef alan her saldırı, aslında toplumun huzuruna kastetmektir. ​Sayın Sağlam’a ve Sakarya Gazetesi ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırının arkasındaki azmettiricilerin ve tüm suç ortaklarının emniyet güçlerimiz tarafından en kısa sürede adalete teslim edileceğine yürekten inanıyorum.”

"SALDIRININ FAİLLERİNİN BİR AN ÖNCE TESPİT EDİLEREK ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMESİNİ DİLİYORUM"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: