SDG'den Suriye ordusu için 70 kişilik liste

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile geçici Şam hükümeti arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı kapsamında öngörülen entegrasyon süreci için yeni bir adım atıldı.

SDG’ye yakınlığıyla bilinen North Press’in haberine göre, SDG; Suriye ordusu ve özel tugaylara entegre edilmesi planlanan askeri birliklerin komutanları ile Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcilerinin yer aldığı bir listeyi Uluslararası Koalisyon Güçleri’ne iletti.

Listede, Haseke, Rakka ve Deyr ez-Zor bölgelerinde konuşlu üç askeri tümen komutanı ile Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı üç özel tugayın komutanlarının bulunduğu bildirildi. Bu tugaylardan birinin, uluslararası koalisyonla koordinasyon içinde terörle mücadele operasyonlarına odaklanacağı ifade edildi.

Haberde ayrıca, öneriye göre Genelkurmay Başkanlığı’nın komuta kademesinin yüzde 30’unun SDG komutanlarına tahsis edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Habere göre batılı bir kaynak, SDG’nin listeyi sunduğunu doğrulayarak, “Entegrasyonun en kısa sürede gerçekleşmesini umuyoruz” dedi.

Bakırhan: Türkiye SDG ile görüşsün Nusaybin sınır kapısı açılsın

Mazlum Abdi: Türkiye olmadan Suriye'de çözüm mümkün değil

SDG-SURİYE ORDUSU 10 MART MUTABAKATI

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, 10 Mart’ta bir araya gelmiş ve 8 maddelik bir mutabakat imzalamıştı.

Mutabakat maddeleri şöyle:

1- Tüm Suriyelilerin siyasi süreçte temsil edilme ve devlet kurumlarına katılım hakkı, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak liyakat esasına göre güvence altına alınacaktır.

2- Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir unsuru olarak kabul edilecek ve vatandaşlık hakları ile anayasal hakları güvence altına alınacaktır.

3- Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanacaktır.

4- Kuzey ve Doğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumlar, Suriye devleti yönetimi çerçevesinde entegre edilecek; sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları devlet kontrolüne alınacaktır.

5- Tüm Suriyeli mültecilerin kendi şehir ve köylerine geri dönüşü güvence altına alınacak ve korunmaları Suriye devleti tarafından sağlanacaktır.

6- Suriye devleti, Esad rejiminin kalıntılarıyla ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden unsurlarla mücadelede desteklenecektir.

7- Bölünmeye yönelik çağrılar, nefret söylemi ve toplumdaki ayrışmayı körükleyen girişimler reddedilecektir.

8- Uygulama komisyonları, anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamen hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecektir.