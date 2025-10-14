Bakırhan: Türkiye SDG ile görüşsün Nusaybin sınır kapısı açılsın

DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin Meclis grup toplansında, "Son aylarda yine hem iktidar, hem muhalefet, hem de kimi medyada sıkça şu sözleri duyuyoruz. Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi 10 Mart mutabakatına uymuyormuş. Biz öyle bilmiyoruz ama onlar öyle diyor. Ama şimdi gerçek tabloyu birlikte konuşalım." diyerek şu ifadelere yer verdi:

"10 Mart mutabakatı Suriye'deki tarafların demokratik çözüm için attıkları önemli bir adımdır. Maddeleri de açık ve net bir şekilde ortadadır. 1. Ortak güvenlik mekanizmalarının kurulması gerektiği söylenmişti. Adem'i merkeziyetçi sistemin oluşturulmasına işaret etmişti. Eşit temsil ve katılımı içeriyordu. Aynı zamanda başta Kürtler, Aleviler ve Dürziler için de anayasala güvenceler istiyordu. Peki, sizlere soruyorum. Kim 10 Mart mutabakatına uydu, kim uymadı? Kim gereğini yerine getirdi, kim getirmedi? Biraz akıl, biraz vicdan. Suriye geçiş hükümeti böyle bir mutabakat varken tek başına bir anayasa tasarısı açıkladı. İçinde Kürt yok, Alevi yok, Dürzi yok, Hristiyan yok, diğer halklar ve inançlar yok. Bir kabine belirledi maşallah hep kendisiyle birlikte geçmişte savaş içerisinde olan bir kabine. Yine farklılıklar yok. Geçici bir anayasa tasarısı açıkladı. Hiç kimsenin düşüncesini almadı. En sonunda da kendisinin seçtiği 6.000 delegeyle kendisinin seçtiği 6.000 delegeyle bir seçim yaptı. Şimdi bu mudur mutabakat? Bu mudur mutabakata uymak? Bu mudur mutabakata saygı göstermek? Biraz akıl, biraz vicdan. Ortadoğu'da açık söylüyorum. Siyaseti çözüm olarak gören tek yapı Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi'dir.

"GÖRÜŞMELERİN DEVAM ETMESİ VE SÜRMESİ ÖNEMLİDİR"

Mazlum Abdi'nin cuma günü yaptığı açıklama son derece önemlidir. SDG'nin askeri heyeti yakında Şam'a gidecek dedi ve Suriye Bakanlığı ile entegrasyon sürecini görüşecek dedi. Gitti mi? Gitti. Görüştü mü? Görüşüyor. Görüşecek mi? Görüşecekler. Henüz oradaki görüşmelerin içeriğini tam olarak bilmiyoruz ama Sedeg kaynakları açıklamasında göre görüşmeler henüz devam ediyor, sürüyor. Görüşmelerin devam etmesi ve sürmesi önemlidir. Umarım bu görüşmeler başta Kürtlerin, Alevilerin, Dürzilerin Suriye'de temel haklarına kavuştukları bir zemine de yardımcı olur. Şimdi bu açıklama Kuzeydoğu Suriye'nin çözüm iradesini, yapıcı duruşunu bir kez de ortaya koymuştur. İşte bu sorumluluk dilidir. Suriye geçiş hükümeti Kürtlerin bu yapıcı ve pozitif tutumuna denk düşen bir pozisyonda olmalıdır. Şimdi sıra Şam'dadır. Yapıcı bu yapıcı adımlara bu bu yapıcı girişimlere artık Şam da yapıcı yanıtlar vermelidir.

"NUSAYBİN SINIR KAPISI AÇILSIN"