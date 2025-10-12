Mazlum Abdi: Türkiye olmadan Suriye'de çözüm mümkün değil
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek bölgeye dair kritik açıklamalarda bulundu.
MA'da yer alan habere göre bir televizyon kanalına röportaj veren Abdi, Suriye’de yaşanan sorunların Suriye halklarının birlikte çözüme kavuşturması gerektiğini vurgulayarak "Suriyeliler olarak kendi sorunlarımızı kendimiz çözmek istiyoruz. Garantör güçler var doğru ancak kimse dışarıdan direkt müdahale etmemeli. Türkiye bu konuda olumlu bir rol oynayabilir" dedi.
"TÜRKİYE OLMADAN SURİYE'DE ÇÖZÜM ÇOK MÜMKÜN DEĞİL"
"Türkiye’nin kaygıları göz önünden bulundurulmalı" diyen SDG lideri Abdi, Türk hükümeti ile temas halinde olduklarını belirterek şöyle konuştu:
- "Türkiye olmadan Suriye’de bir çözüm çok mümkün değil. Türkiye’nin kaygıları göz önünden bulundurulmalı. Suriye sorunlarını Suriyeliler olarak çözmemiz gerek. Bizim Türkiye ile görüşmelerimiz oluyor. Açık kanallar var. Bazı kaygıları olduğundan bizimle paylaşıyorlar. Bu görüşmelerin devam etmesini istiyoruz."
"SURİYE’NİN DE DSG’YE İHTİYACI VAR"
SDG ve Suriye Geçici Hükümeti arasında imzalanan 10 Mart Anlaşması'na da değinen Mazlum Abdi, "DSG’in Suriye ordusunun bir parçası olması konusunda bu anlaşmada karar alınmıştı. Son görüşmede de bu konu gündeme geldi" diyerek şöyle konuştu:
- "Ahmed El Şara bu konuda daha açıktı. Bu konuda bazı konularda anlaştık. Ancak hala heyetlerin detaylar üzerine görüşmesi gerek. DSG içinde şehit düşen, emek veren, yaralananların emeklerinin boşuna geçmemesini esas alıyoruz. 10 yıldan fazla bir süre geçti savaşıyor DSG. Suriye’nin de DSG’ye ihtiyacı var. Bunu Geçici Suriye Hükümeti yetkilileri de söylüyor."
- "Bu konuda bir kararlaşma oldu ve devam edecek görüşmeler. Bizim askeri bir heyetimiz 3-4 gün içinde Şam’a giderek bu konu üzerine bazı görüşmeler yapacak. IŞİD’e karşı mücadele için İş Güvenlik Güçlerinin sayısını arttırmak zorunda kaldık. 30 bine yakın iç güvenlik gücümüz var."
- "DSG Suriye ordusunun bir parçası olurken, İç Güvenlik Güçleri de İş İşleri Bakanlığı’nın bir parçası olacak. DSG’nin heyetinin içinden İş Güvenlik Güçlerini de temsil eden bir heyet Şam’a gidecek ve bu konu üzerine görüş alışverişleri olacak. Çerçeve olarak bazı kararlaşmalar oldu ama detaylar üzerine konuşmalar devam edecek"