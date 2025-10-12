Mazlum Abdi: Türkiye olmadan Suriye'de çözüm mümkün değil

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek bölgeye dair kritik açıklamalarda bulundu.

MA'da yer alan habere göre bir televizyon kanalına röportaj veren Abdi, Suriye’de yaşanan sorunların Suriye halklarının birlikte çözüme kavuşturması gerektiğini vurgulayarak "Suriyeliler olarak kendi sorunlarımızı kendimiz çözmek istiyoruz. Garantör güçler var doğru ancak kimse dışarıdan direkt müdahale etmemeli. Türkiye bu konuda olumlu bir rol oynayabilir" dedi.

"TÜRKİYE OLMADAN SURİYE'DE ÇÖZÜM ÇOK MÜMKÜN DEĞİL"

"Türkiye’nin kaygıları göz önünden bulundurulmalı" diyen SDG lideri Abdi, Türk hükümeti ile temas halinde olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye olmadan Suriye’de bir çözüm çok mümkün değil. Türkiye’nin kaygıları göz önünden bulundurulmalı. Suriye sorunlarını Suriyeliler olarak çözmemiz gerek. Bizim Türkiye ile görüşmelerimiz oluyor. Açık kanallar var. Bazı kaygıları olduğundan bizimle paylaşıyorlar. Bu görüşmelerin devam etmesini istiyoruz."

"SURİYE’NİN DE DSG’YE İHTİYACI VAR"

SDG ve Suriye Geçici Hükümeti arasında imzalanan 10 Mart Anlaşması'na da değinen Mazlum Abdi, "DSG’in Suriye ordusunun bir parçası olması konusunda bu anlaşmada karar alınmıştı. Son görüşmede de bu konu gündeme geldi" diyerek şöyle konuştu: