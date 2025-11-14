Sarhoş sürücünün çarptığı tanıdık çıktı: Kavga ettiler

Sarhoş sürücünün çarptığı tanıdık çıktı: Kavga ettiler
Yayınlanma:
Eskişehir'de iki hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralanan olurken, kazaya karışan sürücülerden birinin yapılan testte 214 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu ve 13 bin 601 lira para cezası uygulandı.

Eskişehir'in Vadişehir Mahallesi'nde iki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazanın ardından tarafların birbirini tanıdığı anlaşılırken gerginlik yaşandı, yapılan alkol testi sonucu sürücü 214 promil alkollü çıktı.

TANIDIKLAR ARASINDA GERGİNLİK

Kaza, saat 21.30 sıralarında Özlem ve Adalet caddelerinin kesişim noktasında meydana geldi. Baran D. idaresindeki 26 ND 725 plakalı araç, önünde seyreden ve dönüş yapmak için yavaşlayan Ufuk T. kullandığı 26 ALM 020 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savruldu. Kazadan sonra araçlardan inen sürücülerin birbirlerini tanıdıkları anlaşıldı ve aralarında çıkan tartışma polis ekipleri tarafından yatıştırıldı.

SÜRÜCÜ 214 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Ufuk T.'nin yapılan alkol testinde 214 promil gibi yüksek bir oranda alkollü olduğu belirlendi. Bu tespit üzerine sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve 13 bin 601 lira idari para cezası kesildi. Yaralanan Baran D. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

