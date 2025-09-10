Sarhoş pilot 3 uçuşa birden rötar yaptırdı

Japon Havayolları (JAL), sarhoş bir pilotun üç uçuşun rötar yapmasına neden olması üzerine çarşamba günü kamuoyundan özür diledi. Bu olay, şirketin bir yıl içinde ulaştırma bakanlığından ikinci kez kınama almasına neden oldu.

Havayolunun yöneticisi Mitsuko Tottori, 28 Ağustos'ta Hawaii'de aşırı alkol alan bir pilotun ertesi gün Japonya'nın Nagoya kentine yapacağı uçuşu gerçekleştirememesi üzerine bir basın toplantısı düzenleyerek özür diledi.

3 UÇAĞIN RÖTARINA NEDEN OLDU

Olay, biri 18 saate varan üç JAL uçağının rötarına neden oldu.

Çarşamba günü ayrı bir olayda, ulaştırma bakanlığı JAL güvenlik sorumlusu Yukio Nakagawa'yı çağırdı. Nakagawa, üst düzey bir yetkiliden yeni bir yazılı uyarı aldı.

Aralık ayında, iki pilotun Melbourne'dan Narita'ya uçuşlarından önce aşırı alkol alması üzerine JAL, gece vardiyasında çalışan uçuş ekibinin alkol almasını yasakladı.

Pilotlar alkol tüketimini saklamaya çalıştıkları için uçuş üç saat gecikti ve havayolu şirketine uyarı verildi.

ŞİRKET ÖNLEM ALACAĞINI SÖYLEDİ

Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Tottori, şirketinin alkol tüketimi ve personelinin sağlığı konusundaki kontrollerini daha da sıkılaştıracağını söyledi.

“Bu durumu son derece ciddiye alıyoruz, çünkü bu olay geçen Aralık ayında alınan önlemlere karşın meydana geldi” dedi.

BAKAN 'ÜZÜCÜ' DEDİ

Ulaştırma Bakanı Hiromasa Nakano, havayolu şirketine yönelik hayal kırıklığını dile getirdi.

Cuma günü yaptığı açıklamada, “Bu tür olayların tekrar tekrar yaşanmasının nedeni... (şirketin) her bir çalışana güvenlik konularında kapsamlı bir eğitim vermemiş olmasıdır. Bu son derece üzücü bir durum” dedi.

2018 yılında, bir JAL pilotu, yasal kan alkol sınırının neredeyse 10 katını aştığı için uçuşundan kısa bir süre önce İngiltere'de tutuklanmıştı.

