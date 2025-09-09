5 yılda 20 kat zam: Uçaktan pahalı harç olur mu?

Yayınlanma:
Yurt dışı çıkış harcının 1000 TL'ye yükseltilmesi, siyasetten turizm sektörüne ve yurt dışına seyahat eden vatandaşlara kadar geniş bir yelpazede sert tepkilere neden oldu.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, yapılan zamma dikkat çeken ilk isimlerden oldu. Özdağ, kişisel X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul’dan Basel’e (aktarmasız) uçak bileti 950 TL ama yurtdışı çıkış harcı 1000 TL! Uçaktan pahalı harç olur mu?" sorusunu yönelterek duruma tepki gösterdi.

Özdağ, 2019 yılında sadece 50 TL olan harcın beş yıl içinde 20 kat artırıldığına ve bunun herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın alındığına vurgu yaparak, "Yurt dışı çıkış harcı ya tamamen kaldırılmalı ya da makul seviyelere çekilmelidir" dedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

