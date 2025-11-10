Sarhoş sürücü çıkmaz sokaktan geçmeye çalıştı: 1 yaralı

İstanbul'un Pendik ilçesinde alkollü bir sürücünün karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Çamlık Mahallesi'nde L.G. idaresindeki 35 AUF 64 plakalı otomobilin, çıkmaz bir sokakta ilerlemeye çalışırken yolundaki merdivenlere çarpması sonucu meydana geldi.

SÜRÜCÜNÜN 3,25 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, sürücüyü alkol testine tabi tuttu. Yapılan alkolmetre ölçümünde L.G.'nin 3,25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında başından yaralanan sürücü L.G., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.