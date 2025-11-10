Sarhoş sürücü çıkmaz sokaktan geçmeye çalıştı: 1 yaralı

Sarhoş sürücü çıkmaz sokaktan geçmeye çalıştı: 1 yaralı
Yayınlanma:
Pendik'te, çıkmaz sokakta merdivenlere çarparak kaza yapan bir sürücünün 3,25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Başından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde alkollü bir sürücünün karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Çamlık Mahallesi'nde L.G. idaresindeki 35 AUF 64 plakalı otomobilin, çıkmaz bir sokakta ilerlemeye çalışırken yolundaki merdivenlere çarpması sonucu meydana geldi.

Polis sarhoş turistleri el arabasında taşıdıPolis sarhoş turistleri el arabasında taşıdı

SÜRÜCÜNÜN 3,25 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, sürücüyü alkol testine tabi tuttu. Yapılan alkolmetre ölçümünde L.G.'nin 3,25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sarhoş pilot 3 uçuşa birden rötar yaptırdıSarhoş pilot 3 uçuşa birden rötar yaptırdı

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında başından yaralanan sürücü L.G., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Türkiye
Sındırgı'da bir gecede iki deprem
Sındırgı'da bir gecede iki deprem
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz...
Dilovası: yol verilen, göz yumulan bir cinayet
Dilovası: yol verilen, göz yumulan bir cinayet