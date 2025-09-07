Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin devrildi. Yaşanan kaza sonucu aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kerem Şeker yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, kırsal Sezginler Mahallesi yakınlarında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde bulunan sürücünün eşi Meral Şeker, kaza yerinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ İLE 2 ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü ile 2 çocuğu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

